رئيس "وقاء" يقف على الأعمال الميدانية لقطاعَي الصحة النباتية والحيوانية بجازان

تفقَّد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء" المهندس أيمن الغامدي، عدداً من مشاريع الإنتاج الحيواني والنباتي بمنطقة "جازان" للوقوف على أعمال الصحة النباتية والحيوانية التي ينفذها فرع المركز في المنطقة.
وأوضح الغامدي أن الزيارة تهدف إلى الوقوف على تنفيذ أعمال الوقاية الميدانية للصحة النباتية والحيوانية على حدٍّ سواء، بجانب التواصل مع منسوبي المركز والتأكد من تقديم الخدمات للمزارعين ومربي الماشية والمستفيدين بكفاءة واستباقية وفعالية؛ لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمركز.
وأكد خلال لقائه بمنسوبي المركز، ضرورة التنسيق وتوحيد الجهود مع الجهات ذات العلاقة من أجل تعزيز مساهمة القطاع الزراعي في تطوير اقتصاد المملكة، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 والاستراتيجية الوطنية للزراعة، في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
وشملت الزيارة جولات ميدانية لعدد من المزارع في محافظات "الداير، وفيفا، ووادي ضمد، والعيدابي، وأبو عريش" بجانب الوقوف على جميع الممكنات ذات العلاقة بأعمال المركز بالمنطقة والتأكد من جاهزيتها لدعم الأعمال الفنية، حيث أثنى الغامدي على نشاط الفرق الميدانية في الوقاية وتعزيز الإدارة المتكاملة للآفات، مؤكدًا الاهتمام بتطوير آليات الإنذار المبكِّر والتدخل السريع، ورفع كفاءة التصدي للآفات والأمراض العابرة للحدود في المنطقة.
كما التقى بعدد من مزارعي الأشجار الاستوائية، ومربي الماشية، كما قام بزيارة مهبط الرش الجوي بمحافظة العيدابي واطلع على عمل طائرة الرش الجوي وطائرة الاستكشاف وأهم التحديات التي تواجه العاملين بالموقع، كما زار مقر إنشاءات مركز التحكم والسيطرة ووقف على أعمال طائرات الدرون، وكذلك أعمال المكافحة الميكانيكية والتحصين في الميدان، وزار المختبر التشخيص البيطري والمختبر المداري إلى جانب زيارة عدد من مزارع البن في محافظتي الدائر وفيفا واستمع خلالها إلى المزارعين وناقش أهم الأمراض التي تصيب البن.
يُذكر أن زيارة منطقة "جازان" تأتي ضمن جهود مركز وقاء في تعزيز التواصل مع موظفيه في مختلف مناطق المملكة، وربط الفروع والوحدات التابعة لها، في إطار الاستراتيجية الكُلية لرفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الأعمال والخدمات التي يقدمها المركز.