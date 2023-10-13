رئيس "وقاء" يقف على الأعمال الميدانية لقطاعَي الصحة النباتية والحيوانية بجازان

كما التقى بعدد من مزارعي الأشجار الاستوائية، ومربي الماشية، كما قام بزيارة مهبط الرش الجوي بمحافظة العيدابي واطلع على عمل طائرة الرش الجوي وطائرة الاستكشاف وأهم التحديات التي تواجه العاملين بالموقع، كما زار مقر إنشاءات مركز التحكم والسيطرة ووقف على أعمال طائرات الدرون، وكذلك أعمال المكافحة الميكانيكية والتحصين في الميدان، وزار المختبر التشخيص البيطري والمختبر المداري إلى جانب زيارة عدد من مزارع البن في محافظتي الدائر وفيفا واستمع خلالها إلى المزارعين وناقش أهم الأمراض التي تصيب البن.