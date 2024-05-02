الباحة تستضيف التجمع الرابع للدراجين على مستوى المملكة والدول العربية

نظم فريق الباحة رايدرز، الأربعاء، النسخة الرابعة من تجمع الدراجين على مستوى المملكة والدول العربية والتي تستمر إلى السبت القادم بمشاركة أكثر من 300 دراج، وبرعاية الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، وبمشاركة الجهات الحكومية والخدمية والتطوعية بالمنطقة وفرقة صوت الجنوب.
وفي التفاصيل، شارك في تجمع الدراجين أصحاب السمو الأمراء: محمد بن فهد آل سعود وبندر بن فهد آل سعود وسلطان بن فهد آل سعود.
وأكد رئيس فريق الباحة رايدرز الدكتور بندر قشاش أن هذا التجمع يهدف إلى إبراز المعالم السياحية والأثرية في المنطقة.