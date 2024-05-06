"تعليم الطائف" يحتضن اللقاء السنوي الأول لملاك ومالكات المدارس الأهلية والعالمية

وقال إن اللقاء سيُسهم بشكل إيجابي في العملية التعليمية، ويدفع عجلة النمو، وفق خيارات متنوعة. فيما تضمن اللقاء حوارًا مفتوحًا بين ملاك ومالكات المدارس الأهلية والعالمية ومراكز التدريب الخاصة والمدير العام حول العديد من الموضوعات التي تخدم العملية التعليمية.