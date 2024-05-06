"تعليم الطائف" يحتضن اللقاء السنوي الأول لملاك ومالكات المدارس الأهلية والعالمية

نظمت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ممثلةً في مكتب التعليم الخاص، بمسرح التعليم بالفيصلية، اللقاء السنوي الأول لملاك ومالكات المدارس الأهلية والعالمية ومراكز التدريب الخاصة.
وأكد المدير العام للتعليم الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، أهمية دعم المستثمرين والمستثمرات وبناء جسور من التواصل لتسهيل إجراءاتهم وتقديم الاستشارات التنظيمية للرقي بمستوى المدارس الأهلية والأجنبية من أجل تقديم تعليم نوعي مميز، وفق رؤية وخطة للتقدم والتحسين على المستوى التحصيلي والتربوي والسلوكي لأبنائنا الطلاب والطالبات، وهذا يتوافق مع عمل دؤوب في الإدارة لتحقيق التميز الإداري والتعليمي.
وقال إن اللقاء سيُسهم بشكل إيجابي في العملية التعليمية، ويدفع عجلة النمو، وفق خيارات متنوعة. فيما تضمن اللقاء حوارًا مفتوحًا بين ملاك ومالكات المدارس الأهلية والعالمية ومراكز التدريب الخاصة والمدير العام حول العديد من الموضوعات التي تخدم العملية التعليمية.