محافظ الخُبر يُدشِّن فعاليات حملة "حق الله" للتوعية بالعقيدة الصحيحة

أطلق محافظ الخُبر المكلف عبدالله بن علي السيف بمكتبه بالمحافظة فعاليات حملة "حق الله"، التي تنفذها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
واستمع "السيف" لشرح مفصل من فضيلة رئيس هيئة الأمر بالمعروف في محافظة الخُبر، الشيخ أحمد بن إبراهيم كريري، تناول فيه مضامين الحملة وأهدافها التي تسعى لتعظيم قدر التوحيد، وتعزيزه في المجتمع، تماشيًا مع رؤية المملكة العربية السعودية "2030" في تعزيز القيم الإسلامية من منطلق دور الرئاسة العامة في توعية المجتمع بالعقيدة الصحيحة، مستهدفة بذلك جميع شرائح المجتمع عبر الوسائل التوعوية الحديثة والمتنوعة، والمواد التقنية المقروءة والمرئية والمسموعة.
وأكد المدير العام لفرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشرقية، الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي، أهمية دور الشراكات مع الجهات الحكومية والأهلية لنشر المحتوى الوقائي والتوعوي للحملات على أوسع نطاق بالمنطقة.
يُشار إلى أن هذه البرامج تحظى بمتابعة الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.