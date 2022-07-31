محافظ الخُبر يُدشِّن فعاليات حملة "حق الله" للتوعية بالعقيدة الصحيحة

واستمع "السيف" لشرح مفصل من فضيلة رئيس هيئة الأمر بالمعروف في محافظة الخُبر، الشيخ أحمد بن إبراهيم كريري، تناول فيه مضامين الحملة وأهدافها التي تسعى لتعظيم قدر التوحيد، وتعزيزه في المجتمع، تماشيًا مع رؤية المملكة العربية السعودية "2030" في تعزيز القيم الإسلامية من منطلق دور الرئاسة العامة في توعية المجتمع بالعقيدة الصحيحة،‏ مستهدفة بذلك جميع شرائح المجتمع عبر الوسائل التوعوية الحديثة والمتنوعة، والمواد التقنية المقروءة والمرئية والمسموعة.