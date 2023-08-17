الرعاية الصيدلية بمستشفى الملك خالد بالخرج تقدّم خدماتها لـ80 ألف مستفيد

يذكر أن الرعاية الصيدلانية من أهم الأقسام الصحية في المستشفى، والتي تقدم خدماتها الدوائية للمستفيدين على مدار 24 ساعة يوميًّا، طوال أيام السنة، من خلال كوادر صيدلانية وطنية مؤهلة.