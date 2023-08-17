الرعاية الصيدلية بمستشفى الملك خالد بالخرج تقدّم خدماتها لـ80 ألف مستفيد

كشفت إحصائيات الرعاية الصيدلانية في مستشفى الملك خالد، ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بالخرج، عضو تجمع الرياض الصحي الأول؛ عن 84768 مستفيدًا خلال النصف الأول من العام الجاري 2023م.
ويقدّم قسم الصيدلية خدماته للمرضى المنومين والمراجعين بقسم العيادات الخارجية والطوارئ؛ من خلال صرف الأدوية وتقديم التعليمات التثقيفية حول استعمال الأدوية، والطرق الصحيحة لتخزينها، والأوقات المناسبة لتناولها؛ للحصول على أقصى استفادة من العلاج وتفادي الأعراض الجانبية؛ لإنجاح الخطة العلاجية للمستفيد وتحقيق أفضل النتائج الصحية.
وتضمّ الصيدلية بالمستشفى أقسامَ: الصيدلية الداخلية، الصيدلية الخارجية، صيدلية الطوارئ، قسم المحاليل الوريدية، وقسم الأدوية المقيدة.
يذكر أن الرعاية الصيدلانية من أهم الأقسام الصحية في المستشفى، والتي تقدم خدماتها الدوائية للمستفيدين على مدار 24 ساعة يوميًّا، طوال أيام السنة، من خلال كوادر صيدلانية وطنية مؤهلة.