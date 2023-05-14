أمير تبوك يطَّلع على تقرير عن أعمال وأنشطة فرع هيئة الأمر بالمعروف بالمنطقة

استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، بمكتبه بالإمارة اليوم، المدير العام لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة تبوك، خليل بن إبراهيم ضامري، الذي قدَّم للأمير تقريرًا عن أعمال وبرامج وأنشطة فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي نفَّذتها بالمنطقة خلال الفترة الماضية.