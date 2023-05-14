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أمير تبوك يطَّلع على تقرير عن أعمال وأنشطة فرع هيئة الأمر بالمعروف بالمنطقة

نوه باهتمام القيادة الرشيدة مؤكدًا أهمية ما تقوم به "رئاسة الهيئة" من أعمال ومهام
الأمير فهد بن سلطان خلال استقباله مدير هيئة الأمر بالمعروف في تبوك خليل ضامري
الأمير فهد بن سلطان خلال استقباله مدير هيئة الأمر بالمعروف في تبوك خليل ضامري
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استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، بمكتبه بالإمارة اليوم، المدير العام لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة تبوك، خليل بن إبراهيم ضامري، الذي قدَّم للأمير تقريرًا عن أعمال وبرامج وأنشطة فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي نفَّذتها بالمنطقة خلال الفترة الماضية.

‏ونوه أمير منطقة تبوك باهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مؤكدًا أهمية ما تقوم به الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعمال ومهام.

وبدوره، أعرب "ضامري" عن شكره وتقديره لأمير المنطقة على متابعته الدائمة لأعمال وأنشطة فرع الهيئة بالمنطقة.

تبوك
أمير تبوك
هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز

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