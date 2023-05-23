تكريم 800 طالب متفوق من مختلف المراحل الدراسية بالطائف

رعى محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود آل سعود، اليوم الثلاثاء، حفل تكريم 800 من أوائل الطلاب المتفوقين في المحافظة، خلال العام الدراسي 1443هـ، بمختلف المراحل الدراسية، في القاعة الكبرى بجامعة الطائف.
جاء ذلك بحضور المدير العام للتعليم الدكتور فهد بن ماجد الشريف، ومديري الإدارات الحكومية وقيادات التعليم والطلاب المكرمين وأولياء الأمور.
وقدم مدير عام التعليم، شكره وتقديره لمحافظ الطائف على دعمه وتحفيزه لهذه الفئة من الطلاب، موضحاً أن التنافس على إيجاد موطئ قدم في المراكز المتقدمة هو التطلع الذي تُبذل من أجله الجهود، وتسخر له الإمكانات، وتذلل من أجله العقبات.
وقال: يبقى التعليم هو المسار الأوحد نحو ذلك الهدف المنشود، وقد أدرك القائمون على المشروع منذ وقت مبكر هذا البعد، فجاءت الخطط التنموية متسقة مع ذلك التوجه، تحت قيادة رشيدة من ولاة الأمر بهذا البلد، حتى تم تتويج تلك الجهود وتأطيرها بالرؤية الوطنية الشاملة 2030.
وأضاف أن هذا الاحتفال لـ800 طالب متفوق حاصلين على نسبة 100%، في الأداء المدرسي، لهو دليل على دعمهم وتشجيعهم لبناء جيل المستقبل، والإسهام في تحقيق مستهدفات ومبادرات رؤية المملكة 2030، لصناعة رأس المال البشري الوطني المؤهل، مقدماً شكره للطلاب المتفوقين وأولياء أمورهم ومعلميهم على هذا الإنجاز.
كما شاهد الحضور مسيرة طلابية للمتفوقين، ثم توالت فقرات الحفل بقصيدة شعرية ترحيبية وعرض مرئي وكلمة للطلاب المتفوقين، وعرض أوبريت التفوق. واختتم حفل التكريم بالعرضة السعودية وتكريم رعاة الحفل.