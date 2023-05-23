تكريم 800 طالب متفوق من مختلف المراحل الدراسية بالطائف

وقدم مدير عام التعليم، شكره وتقديره لمحافظ الطائف على دعمه وتحفيزه لهذه الفئة من الطلاب، موضحاً أن التنافس على إيجاد موطئ قدم في المراكز المتقدمة هو التطلع الذي تُبذل من أجله الجهود، وتسخر له الإمكانات، وتذلل من أجله العقبات.