"الفوزان" رئيسًا لمجلس إدارة جمعية متلازمة داون "دسكا"

يذكر أنّ جمعية "دسكا" الخيرية قد تأسست منذ 20 عامًا، بترخيص رقم 197، وهي جمعية متخصّصة في مجال تدريب وتأهيل ذوي الإعاقة العقلية وأسرهم، منذ الولادة وحتى التوظيف، بهدف الوصول إلى أعلى مستوى من الخدمات، وهي بيت خبرة محلي في تمكين الأفراد من ذوي القصور العقلي خلال الأعمار المختلفة، وبالعمل مع أسرهم ومجتمعهم المحلي.