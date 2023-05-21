"الفوزان" رئيسًا لمجلس إدارة جمعية متلازمة داون "دسكا"

أعلنت الجمعيةُ الخيرية لمتلازمة داون "دسكا"، اليوم الأحد؛ تشكيلَ مجلس إدارتها الجديد، برئاسة الدكتور عبدالله بن حمد الفوزان، وسامي بن عبد الرحمن البواردي نائبًا للرئيس، ولين بنت محمد فليفل مشرفًا ماليًّا، وعضوية الدكتورة انتصار سليمان السحيباني، والدكتور ياسر بن عمار الدباغ.
ويستهدف المجلسُ في دورته السابعة، تحقيقَ عدد من الأهداف الاستراتيجية التي أطلقتها الجمعية خلال الأعوام الماضية.
ويعدُّ من أهم الأهداف: إنشاء مشروع مبرة الاستدامة، وهو المجمع الوطني لتعليم وتأهيل ذوي متلازمة داون وأقرانهم، والذي يقدم خدمات شاملة ومتكاملة للمستفيدين وأسرهم من الولادة وحتى برامج الرعاية النهارية للكبار.
ويتم تنفيذه في مدينة الرياض بطاقة استيعابية تصل إلى 1692 مستفيدًا سنويًّا، وهو ما يمكن أن يغطي الاحتياجات الخدمية المتوقعة لذوي الإعاقة الذهنية للسنوات العشر المقبلة، بتكلفة تتجاوز 88 مليون ريال سعودي، بالإضافة إلى العديد من المشروعات القائمة والمستمرّة لدى الجمعية.
وتعليقًا على تشكيل المجلس: صرّح رئيس مجلس الإدارة الجديد لجمعية "دسكا"، الدكتور عبدالله حمد الفوزان، قائلًا: أشكر الإخوة والأخوات أعضاء المجلس على ثقتهم، وإنَّه من دواعي سروري أن أعمل مع منظمة تمتلك إرثًا تاريخيًّا ومساهمات فاعلة لمكوّن هامّ من مكونات المجتمع، وفئة غالية وعزيزة علينا جميعًا.
وأضاف "الفوزان": لقد وضعنا في المجلس مجموعة من الأهداف تتمثّل في: دعم وتعزيز موارد الجمعية واستدامتها، والعمل مع شركاء الجمعية الاستراتيجيين والداعمين على إكمال مشروع مبرة الاستدامة كي يرى النور، والذي سيكون علامة فارقة في البنية التحتية للمنظمات غير الربحية التي تخدم هذه الفئة وأقرانهم.
يذكر أنّ جمعية "دسكا" الخيرية قد تأسست منذ 20 عامًا، بترخيص رقم 197، وهي جمعية متخصّصة في مجال تدريب وتأهيل ذوي الإعاقة العقلية وأسرهم، منذ الولادة وحتى التوظيف، بهدف الوصول إلى أعلى مستوى من الخدمات، وهي بيت خبرة محلي في تمكين الأفراد من ذوي القصور العقلي خلال الأعمار المختلفة، وبالعمل مع أسرهم ومجتمعهم المحلي.
وتستهدف رؤيةُ المملكة 2030، تحقيقَ التنمية الاجتماعية المستدامة من خلال الارتقاء بجودة الخدمات، وتشجيع العمل التطوعي، وتمكين اندماج ذوي الإعاقة في سوق العمل، وتمكين المنظمات غير الربحية للارتقاء بالقطاع غير الربحي في المملكة.