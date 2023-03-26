انطلاق "دورة تيماء الرمضانية" غدًا.. والمشاركة باسم الهيئات والقطاعات الحكومية

تنطلق غدًا الثلاثاء السادس من رمضان "دورة تيماء الرمضانية"، بتنظيم من نادي تيماء الرياضي، وبالتعاون مع بلدية المحافظة. وتستمر الدورة 10 أيام، وتُقام على ملاعب النادي.
وكشف رئيس نادي تيماء الرياضي ماجد العيادي أنه يُشترط للمشاركة أن تكون باسم الهيئات والقطاعات الحكومية. ولفت إلى أن الدورة ستشهد العديد من الفعاليات الرياضية، كما سيتم توزيع جوائز على الجمهور بشكل يومي.
وقد تم اعتماد الفرق المشاركة على النحو الآتي: الشركة الوطنية للمياه بـتيماء، تعليم تيماء، بلدية المحافظة، إدارة المساجد- الكلية الجامعية بتيماء ونادي تيماء الرياضي.
وتبدأ المباريات الساعة العاشرة مساء.