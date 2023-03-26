انطلاق "دورة تيماء الرمضانية" غدًا.. والمشاركة باسم الهيئات والقطاعات الحكومية

وكشف رئيس نادي تيماء الرياضي ماجد العيادي أنه يُشترط للمشاركة أن تكون باسم الهيئات والقطاعات الحكومية. ولفت إلى أن الدورة ستشهد العديد من الفعاليات الرياضية، كما سيتم توزيع جوائز على الجمهور بشكل يومي.