بتوجيه "العلم".. جولات لفرق البيئة على المنتزهات البرية بالأفلاج

ونفذ مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة ومشرف متنزهات الأفلاج ومراقبو الغابات والمراعي وبرفقة رئيس مركز حراضة، جولة رقابية على متنزه "غلغل والدريعي"؛ للتعرف على مخالفي نظام البيئة المتمثل بقطع الأشجار المعمرة على ضوء مقطع الفيديو المنشور لشجرة معمرة مقطوعة بمنتزه غلغل بمحافظة الأفلاج، على أن يتبع هذه الجولة عدة جولات رقابية للتعرف على مرتكب هذه المخالفة وتطبيق النظام بحقة، كما سبق تلك الجولة جولات رقابية على وديان المحافظة وذلك بالتنسيق مع مدير شرطة الأفلاج.