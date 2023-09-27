"بيئة جدة" تنفّذ حملة للتبرع بالدم وخدمات لطب الأسنان بمناسبة اليوم الوطني

وصرّح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس ماجد بن عبدالله الخليف؛ بأن هذه الحملة تأتي في إطار تعزيز دور الفرع وموظفيه تجاه المجتمع، وتماشيًا مع دوره الإنساني والمسؤولية المجتمعية في دعم المستشفيات وبنوك الدم، التي هي في أمسّ الحاجة إلى الكثير من وحدات الدم، بالإضافة إلى تعزيز ورفع الوعي بأهمية التبرع بالدم ونشر ثقافة التطوع.