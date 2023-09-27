"بيئة جدة" تنفّذ حملة للتبرع بالدم وخدمات لطب الأسنان بمناسبة اليوم الوطني

يواصل فرعُ وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، فعالياته المستمرّة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني 93.
وقال مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة بالإنابة، المهندس حسين بن كمال فلمبان: إن قسم التطوّع والمسؤولية الاجتماعية في الفرع، نفذ اليوم، بالتعاون مع بنك الدم وإدارة العلاقات العامة بمستشفى الثغر بجدة؛ حملةً للتبرع بالدم في مقرّ الفرع ببرج دلة.
تخلّل الفعاليةَ العديدُ من الأنشطة والأركان التوعوية، ومشاركة فاعلة من جمعية "ابتسم" لخدمات طب الأسنان التطوعية والخيرية، التي نفذت فعاليات متنوعة للموظفين في بهو برج دلة، بالإضافة إلى توزيع الهدايا.
وصرّح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس ماجد بن عبدالله الخليف؛ بأن هذه الحملة تأتي في إطار تعزيز دور الفرع وموظفيه تجاه المجتمع، وتماشيًا مع دوره الإنساني والمسؤولية المجتمعية في دعم المستشفيات وبنوك الدم، التي هي في أمسّ الحاجة إلى الكثير من وحدات الدم، بالإضافة إلى تعزيز ورفع الوعي بأهمية التبرع بالدم ونشر ثقافة التطوع.
وقال: إن فرع الوزارة أتاح إيجاد العديد من الفرص التطوعية على المنصة الوطنية للعمل التطوعي في جميع محافظات منطقة مكة المكرمة؛ للمساهمة في غرس روح التطوع بالمجتمع، واكتساب الخبرات، واستثمار الوقت والقدرات، وتعزيز روح الانتماء الوطني.
يشار إلى أن جمعية "ابتسم" تُعنى بتقديم الخدمات الطبية الخيرية والتطوعية في مجال أمراض الفم والأسنان للمحتاجين من الفقراء والأيتام والأرامل.
وأبدى كثير من موظّفي الفرع الرغبة بالمشاركة في تلك الأنشطة وحملات التبرع التي تدلّ على قوة الانتماء لهذا الوطن، والرغبة في خدمة المجتمع المحلي ومؤشر على تكامل المجتمع.