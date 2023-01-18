"جامعة طيبة" تدشن مبادرة "منافس" لتنمية المهارات والقدرات البشرية

من جانبه أوضح عميد معهد البحوث والاستشارات الدكتور ماجد بن علي الماجد، أن إطلاق مبادرة "منافس" التي تَبَنتها جامعة طيبة -ممثلة في معهد البحوث والاستشارات- يأتي لتحقيق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية أحد برامج رؤية المملكة 2030، ويسعى لتطوير وتنمية مهارات طلاب وطالبات الجامعة ومنسوبيها وخريجيها وكافة أفراد مجتمع المدينة المنورة لتهيئة المواطن السعودي، ليكون منافسًا عالميًّا بامتلاكه المهارات والمعارف التي يتطلبها سوق العمل، واغتنام الفرص التي توفرها الاحتياجات المتجددة والمتسارعة على المستويين المحلي والعالمي؛ من خلال الشهادات الاحترافية المعتمدة محليًّا ودوليًّا ضمن ما تشهده منظومة العمل بالسوق السعودي من تعاون واستجابة كبيرة من مختلف المؤسسات الأكاديمية ومراكز التدريب؛ لدعم المسيرة المهنية لأبناء الوطن، وتمكينهم من امتلاك الخبرات والمهارات اللازمة لتلبية متطلبات وظائف المستقبل؛ لا سيما في ظل الحاجة إلى مهارات أكثر تطورًا وانسجامًا مع تطورات سوق العمل المتسارعة والمتجددة.