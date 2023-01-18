"جامعة طيبة" تدشن مبادرة "منافس" لتنمية المهارات والقدرات البشرية

دشن رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز بن قبلان السراني، مبادرة "منافس" التي أطلقها معهد البحوث والاستشارات بالجامعة، تماشيًا مع برنامج تنمية القدرات البشرية، الذي يهدف إلى تطوير وتنمية المهارات والقدرات لمواكبة التطورات المتجددة، من خلال الشهادات الاحترافية المعتمدة محليًّا ودوليًّا.
وتهدف مبادرة "منافس" إلى سد الفجوة بين التعليم الأكاديمي ومتطلبات سوق العمل؛ من خلال الشهادات المهنية، وتعزيز إسهامات الجامعة في خدمة المجتمع المحلي، وتفعيل الشراكات المجتمعية، وتعزيز شخصية الطالب، ورفع مستوى جودة ومهارات الخريج، ومواءمة التوجه العالمي نحو الشهادات المهنية، وبناء الصورة الذهنية للجامعة، وزيادة التنافسية، وإنشاء مركز اختبار معتمد بالجامعة، وتصميم برامج تعليمية نوعية تلبي احتياجات سوق العمل، ورفع كفاءة الموارد المادية والبشرية والتقنية، وتعزيز إمكانيات أعضاء هيئة التدريس بإعطائهم الأولوية لاعتمادهم كمدربين للشهادات المهنية، وزيادة الإيرادات المالية للجامعة والاستخدام الأمثل للموارد بتنويع مصادر الدخل وتنميتها، ويستفيد منها طلبة ومنسوبو وخريجو جامعة وأفراد المجتمع بالمدينة المنورة.
من جانبه أوضح عميد معهد البحوث والاستشارات الدكتور ماجد بن علي الماجد، أن إطلاق مبادرة "منافس" التي تَبَنتها جامعة طيبة -ممثلة في معهد البحوث والاستشارات- يأتي لتحقيق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية أحد برامج رؤية المملكة 2030، ويسعى لتطوير وتنمية مهارات طلاب وطالبات الجامعة ومنسوبيها وخريجيها وكافة أفراد مجتمع المدينة المنورة لتهيئة المواطن السعودي، ليكون منافسًا عالميًّا بامتلاكه المهارات والمعارف التي يتطلبها سوق العمل، واغتنام الفرص التي توفرها الاحتياجات المتجددة والمتسارعة على المستويين المحلي والعالمي؛ من خلال الشهادات الاحترافية المعتمدة محليًّا ودوليًّا ضمن ما تشهده منظومة العمل بالسوق السعودي من تعاون واستجابة كبيرة من مختلف المؤسسات الأكاديمية ومراكز التدريب؛ لدعم المسيرة المهنية لأبناء الوطن، وتمكينهم من امتلاك الخبرات والمهارات اللازمة لتلبية متطلبات وظائف المستقبل؛ لا سيما في ظل الحاجة إلى مهارات أكثر تطورًا وانسجامًا مع تطورات سوق العمل المتسارعة والمتجددة.