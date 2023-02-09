"بيئة القنفذة" تنهي تخصيص وإصدار صكوك التملك لـ3 مجمعات للدواجن

يُذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، تقوم بمهام ومسؤوليات تأجير الأراضي الزراعية، مثل المشاريع النباتية، ومشاريع الدواجن، ومصانع الأعلاف، ومناحل العسل، والمستشفيات والعيادات البيطرية، والأنشطة المرتبطة بالقطاع الزراعي، وتخصيص الأراضي الخارجة عن النطاق العمراني وحدود التنمية والتي تكون تحت إشراف الوزارة إلى الجهات الحكومية والخدمية التي تحتاج إليها، وتحويل استخدام الأراضي الزراعية التي دخلت ضمن نطاقات عمرانية إلى سكنية، أو تجارية، أو صناعية، وتجزئة الأراضي الزراعية ذات المساحات الكبيرة إلى مساحات صغيرة، بالإضافة إلى متابعة جدّية استثمار الأراضي الزراعية التي سبق أن خصصتها الوزارة لمستثمرين بموجب قرارات توزيع، واستقبال طلبات تمليك تلك الأراضي والموافقة عليها حسب الأنظمة والتعليمات.