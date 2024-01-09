"خالد بن سعود" يستقبل مدير فرع هيئة التراث في تبوك

واستمع الأمير "خالد"، إلى شرح عن الاستراتيجية العامة لهيئة التراث، واطلع على تقرير عن مقومات التراث الثقافي في المنطقة، والذي ضم تسجيل 988 موقعًا تراثيًا في السجل الوطني للآثار، وأكثر من 791 مبنى تراثيًا عمرانيًا.