"خالد بن سعود" يستقبل مدير فرع هيئة التراث في تبوك

استقبل نائب أمير تبوك، الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم الثلاثاء، مدير فرع هيئة التراث بالمنطقة المهندس فهد بن محمود الغريض.
واستمع الأمير "خالد"، إلى شرح عن الاستراتيجية العامة لهيئة التراث، واطلع على تقرير عن مقومات التراث الثقافي في المنطقة، والذي ضم تسجيل 988 موقعًا تراثيًا في السجل الوطني للآثار، وأكثر من 791 مبنى تراثيًا عمرانيًا.
كما ضم التقرير تسجيل أكثر من 400 حرفي وحرفية بالمنطقة في السجل الوطني للحرفيين بمختلف الحرف والصناعات اليدوية، بالإضافة إلى مشروعات الهيئة المنجزة في المنطقة لعام 2023م، في التنقيب والمسوحات الأثرية والبرامج التراثية المخطط تنفيذها خلال 2024م.
ونوَّه نائب أمير منطقة تبوك، إلى اهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- في حفظ التراث الوطني وتطوير قطاع التراث، وإبرازه، والحرص على تواصل هذا الموروث الحضاري بين أبناء الوطن.