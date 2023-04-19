جمعية علوم العمران بعسير تستعرض الخطط الاستراتيجية والمشاريع والمبادرات

عقدت الجمعية السعودية لعلوم العمران بعسير، مساء الأحد الماضي، اجتماعها الرابع للأعضاء، برئاسة رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور سعد بن مطر الشهراني، وبحضور أعضاء الجمعية والمديرين الإعلاميين بالمنطقة.