جمعية علوم العمران بعسير تستعرض الخطط الاستراتيجية والمشاريع والمبادرات

عقدت الجمعية السعودية لعلوم العمران بعسير، مساء الأحد الماضي، اجتماعها الرابع للأعضاء، برئاسة رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور سعد بن مطر الشهراني، وبحضور أعضاء الجمعية والمديرين الإعلاميين بالمنطقة.
وشهد الاجتماع مناقشة واستعراض الخطط الاستراتيجية والمشاريع والمبادرات، وتعزيز سبل الشراكة والتعاون بين مختلف القطاعات.
وناقش المجتمعون سبل التطوير من خلال الأنظمة الحديثة والتقنيات الجديدة المستخدمة في مجال الهندسة العمرانية، وإبراز تراث المنطقة العمراني بطابع حديث، وتحقيق شراكة مجتمعية فعالة وفق رؤية المملكة 2030.
وفي نهاية الاجتماع، كرّم "الشهراني" شركاء النجاح للجمعية؛ تقديرًا لجهودهم في دعم وإنجاح مسيرة الجمعية.