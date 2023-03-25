جمعية زهرة لسرطان الثدي تُجدِّد مذكرة تفاهم مع مستشفى هيوستن ميثوديست الأمريكي

من جهته، قال خوسيه نونيز، نائب الرئيس لخدمات التطوير العالمية في هيوستن ميثوديست لخدمات الرعاية الصحية العالمية: "نحن ممتنون للأميرة هيفاء الفيصل، والدكتورة سعاد، وجميع الذين ساهموا في هذه الشراكة منذ عام 2020. ونتطلع إلى استمرار هذا التعاون، والمشاركة في دعم جهود الجمعية لتحقيق رؤيتها ورسالتها. ويعكس تجديد اتفاقية التفاهم مع جمعية زهرة التزامنا في هيوستن ميثوديست بدعم جميع الجهود التي من شأنها زيادة الوعي الصحي والمعرفة بالإجراءات والتدابير الصحية الوقائية؛ لتوفير مستقبل صحي أفضل لنساء السعودية".