جمعية زهرة لسرطان الثدي تُجدِّد مذكرة تفاهم مع مستشفى هيوستن ميثوديست الأمريكي

جدَّدت جمعية زهرة لسرطان الثدي مذكرة التفاهم القائمة بينها وبين مستشفى هيوستن ميثوديست في الولايات المتحدة الأمريكية.
وتركز المذكرة على شراكة استراتيجية بين الجهتين في مجالات الحملات التوعوية في حول موضوع السرطان، وسرطان الثدي وصحة المرأة، والتعاون الأكاديمي في المجالات البحثية.
وقالت الدكتورة سعاد بنت محمد بن عامر، مؤسسة ونائبة رئيس مجلس إدارة جمعية زهرة لسرطان الثدي: "نحن سعداء بتجديد هذه الشراكة مع هيوستن ميثوديست، كما أننا نرفع من خلال هذه الشراكة مستوى التزامنا بتقديم نطاق عريض من خدمات الرعاية الصحية للمستفيدات.. ونحن ممتنون لهيوستن ميثوديست على دعمهم صحة المرأة والتوعية بسرطان الثدي، ونتطلع إلى استمرار هذه الشراكة واستدامتها سنين قادمة -بإذن الله-، مع الحرص على تطوير سبل التعاون".
من جهته، قال خوسيه نونيز، نائب الرئيس لخدمات التطوير العالمية في هيوستن ميثوديست لخدمات الرعاية الصحية العالمية: "نحن ممتنون للأميرة هيفاء الفيصل، والدكتورة سعاد، وجميع الذين ساهموا في هذه الشراكة منذ عام 2020. ونتطلع إلى استمرار هذا التعاون، والمشاركة في دعم جهود الجمعية لتحقيق رؤيتها ورسالتها. ويعكس تجديد اتفاقية التفاهم مع جمعية زهرة التزامنا في هيوستن ميثوديست بدعم جميع الجهود التي من شأنها زيادة الوعي الصحي والمعرفة بالإجراءات والتدابير الصحية الوقائية؛ لتوفير مستقبل صحي أفضل لنساء السعودية".