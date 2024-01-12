"تعليم الطائف" تنظّم لقاء تطبيق الدليل التنظيمي "رحلة التحول".. الأحد المقبل

تنظّم الإدارةُ العامة للتعليم في محافظة الطائف لقاءَ تطبيق الدليل التنظيمي "رحلة التحول"، والذي يرعاه المدير العام للتعليم في محافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، يوم الأحد، في قاعة الاجتماعات بمبنى الإدارة بالحلقة.
وفي التفاصيل: يتضمّن اللقاءُ عددًا من المحاور والمداخلات التي ستثري اللقاء؛ منها:
مهام ومسؤوليات إدارة التطوير والتحول، مهام ومسؤوليات إدارة جودة الخدمات، والنموذج الإشرافي.
وسيفتتح اللقاء بمحور رحلة التحول لسعادة المدير العام للتعليم، علمًا بأن اللقاء سيبدأ في تمام الساعة "10:00" صباحًا.
ويأتي هذا اللقاء الرابع ضمن اللقاءات والاجتماعات التي تنفّذها الإدارة لتطبيق الدليل التنظيمي الجديد لتطبيق هيكلة إدارات التعليم. ومن جهته ثمّن المدير العام للتعليم جهود أمانة الإدارة والإدارات والأقسام والوحدات المشاركة في اللقاء، أملًا أن تكلّل الجهود بنجاح اللقاء وتحقيق الأهداف التربوية الذي نفذ من أجلها.