"تعليم الطائف" تنظّم لقاء تطبيق الدليل التنظيمي "رحلة التحول".. الأحد المقبل

ويأتي هذا اللقاء الرابع ضمن اللقاءات والاجتماعات التي تنفّذها الإدارة لتطبيق الدليل التنظيمي الجديد لتطبيق هيكلة إدارات التعليم. ومن جهته ثمّن المدير العام للتعليم جهود أمانة الإدارة والإدارات والأقسام والوحدات المشاركة في اللقاء، أملًا أن تكلّل الجهود بنجاح اللقاء وتحقيق الأهداف التربوية الذي نفذ من أجلها.