"مهرجان العسل بحائل".. انطلاقة تتهيأ وأنواع تتميز وآفاق منوعة للنحالين

وذكر مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة حائل الدكتور فهد بن معيض الحسني، أن مهرجان العسل يحظى بدعم من أمير منطقة حائل ونائبه، ومتابعة من وزير البيئة والمياه والزراعة، مؤكدًا أن المعرض سيكون له مساهمة وبدرجة كبيرة في تطوير منتج العسل الذي يعد ميزة نسبية للمنطقة، كما يصبح محركًا مهمًّا لتطوير صناعة النحل في المملكة، ومنطقة حائل على وجه الخصوص.