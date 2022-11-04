"مهرجان العسل بحائل".. انطلاقة تتهيأ وأنواع تتميز وآفاق منوعة للنحالين

ينطلق، يوم الاثنين المقبل 7 نوفمبر، مهرجان العسل 2022 في مدينة حائل، وذلك تحت رعاية أمير المنطقة عبدالعزيز بن سعد؛ حيث ينظم ويشرف على المهرجان الذي يستمر 6 أيام، فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وذلك في متنزه السلام.
وأوضحت اللجنة المنظمة أن مهرجان العسل يشتمل على عروض لأنواعٍ مختلفة من العسل الذي تتميز به منطقة حائل؛ مثل عسل السدر، وعسل الطلح، والعديد من الأنواع المختلفة، ويشارك في عرض هذه الأنواع عدد من النحالين بمنطقة حائل.
كما يشتمل المعرض على مسرح للطفل ورسم وفعاليات عديدة للأطفال، وعرض لمنتجات النحل كصمغ النحل "البروبوليس"، وحبوب اللقاح، وشمع النحل، والغذاء الملكي، التي تطبق عليها معايير المحافظة على الجودة المعتادة، ويضم المعرض أكثر من براند، كما سيشارك بالمعرض عدد من الأسر المنتجة لعرض بعض المنتجات المحلية التي تشتهر بها المنطقة.
وذكر مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة حائل الدكتور فهد بن معيض الحسني، أن مهرجان العسل يحظى بدعم من أمير منطقة حائل ونائبه، ومتابعة من وزير البيئة والمياه والزراعة، مؤكدًا أن المعرض سيكون له مساهمة وبدرجة كبيرة في تطوير منتج العسل الذي يعد ميزة نسبية للمنطقة، كما يصبح محركًا مهمًّا لتطوير صناعة النحل في المملكة، ومنطقة حائل على وجه الخصوص.
وأشار "الحسني" إلى أن المهرجان يستمر أسبوعًا كاملًا، ويشهد مشاركة واسعة من النحالين في المنطقة والمحافظات المجاورة، بهدف تسويق العسل، إلى جانب تنشيط الحركة الاقتصادية والاجتماعية، فضلًا عن التعريف بإمكانيات المنطقة، وما تمتاز به من ثروات طبيعية وأودية، وغطاء نباتي متنوع أسهم في جعلها مقصدًا لمربي النحل ومنتجي العسل.