"هلال مكة" يحتفي باختتام برنامج سفير الحياة للإسعافات الأولية للمرشدين والمرشدات الصحيين بالمدارس

وفي ختام اللقاء شكر مدير عام فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة، وزارة التعليم؛ متطلعًا لمزيد من الشراكات والبرامج التوعوية التي ستنعكس على الطلاب والطالبات ومنسوبي قطاع التعليم بالمنطقة من مدرسين ومدرسات، والتي تعزز ثقافة الإسعافات الأولية لديهم.