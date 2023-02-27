"هلال مكة" يحتفي باختتام برنامج سفير الحياة للإسعافات الأولية للمرشدين والمرشدات الصحيين بالمدارس

نفّذ فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، بالتعاون مع إدارة التعليم بالمنطقة، حفلًا بمناسبة اختتام برنامج "سفير الحياة للإسعافات الأولية"، بعد تدريب 700 مرشد ومرشدة صحية يسهمون في تقديم الإسعافات الأولية داخل المدارس بمدن ومحافظات المنطقة.
وبهذه المناسبة قام محمد الصليمي بتكريم مدير عام فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور مصطفي بلجون، كما تم تكريم المدربين المشاركين في تدريب منسوبي التعليم وتكريم مشرفي ومشرفات وزارة التعليم بالمنطقة والمنسقين.
وجرى خلال اللقاء بحث تطوير الشراكات التوعوية دخل المدارس، ونشر ثقافة الإسعافات الأولية لأهميتها في إسعاف الحالات الطارئة قبل وصول سيارة الإسعاف.
وفي ختام اللقاء شكر مدير عام فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة، وزارة التعليم؛ متطلعًا لمزيد من الشراكات والبرامج التوعوية التي ستنعكس على الطلاب والطالبات ومنسوبي قطاع التعليم بالمنطقة من مدرسين ومدرسات، والتي تعزز ثقافة الإسعافات الأولية لديهم.