"عناية" تُطلق حملة لمكافحة العمى السكري بالأفلاج.. 4 سبتمبر

مستشفى الأفلاج العام، يومي الاثنين والثلاثاء، 4و5 سبتمبر، من الساعة 9 صباحًا حتى الواحدة ظهرًا، وجمعية "بشرى"، يوم الثلاثاء، 5 سبتمبر، من الساعة 5 مساءً حتى 9 مساءً، ومهرجان التمور يومي الأربعاء والخميس، 6 و7 سبتمبر، من الساعة 5 مساءً حتى 9 مساءً.