"عناية" تُطلق حملة لمكافحة العمى السكري بالأفلاج.. 4 سبتمبر

تطبّق جمعية "عناية" الصحية، الاثنين، الموافق 4 سبتمبر المقبل، الحملةَ الوقائية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة ومكافحة العمى السكري في محافظة الأفلاج.
يأتي ذلك في إطار برنامج الجمعية الوقائي نحو محافظات آمنة، ضمن مبادرة "ترياق"، بالتنسيق مع جمعية "عيوني" الصحية، وبدعم من الهيئة العامة للأوقاف، ومؤسسة الشيخ عبدالله الراجحي الخيرية.
وانطلقت الحملة الوقائية، برعاية محافظ الأفلاج الدكتور أحمد بن سعيد العلم، وبحضور المدير التنفيذي لنطاق الأفلاج الصحي مدير مستشفى الأفلاج العام سلطان بن فهيد الدوسري، ومدير إدارة الوقاية الصحية خالد بن محمد الفقيه، والمدير التنفيذي المكلف لجمعية "عيوني" صالح بن عوض العطيفي.
وتقدم الجمعية خدمات الفحص الوقائي كقياس الضغط والسكر، وفحص صحة البصر، وفحص المؤشرات الحيوية، خلال الحملة لمدة أربعة أيام في الأماكن الآتية:
مستشفى الأفلاج العام، يومي الاثنين والثلاثاء، 4و5 سبتمبر، من الساعة 9 صباحًا حتى الواحدة ظهرًا، وجمعية "بشرى"، يوم الثلاثاء، 5 سبتمبر، من الساعة 5 مساءً حتى 9 مساءً، ومهرجان التمور يومي الأربعاء والخميس، 6 و7 سبتمبر، من الساعة 5 مساءً حتى 9 مساءً.
وتهدف الحملة إلى رفع الوعي الصحي لأفراد المجتمع، وتقديم الفحوصات والتوصيات الطبية اللازمة لهم.
كما تأتي إسهامًا من الجمعيتين في تعزيز صحة المجتمع ونشر ثقافتها بين أفراده؛ للتقليل من الأمراض المزمنة في المجتمع؛ كالسمنة والضغط والسكر وغيرها، ما يسهم في التخفيف من الأعباء المالية المنفقة في علاج هذه الأمراض، ومن ثم المساهمة في تعزيز التنمية المستدامة في بلادنا الغالية.