"تعليم سراة عبيدة" تحتفل بتكريم أوائل الطلاب والطالبات

نظمت إدارة التعليم في سراة عبيدة ممثلةً بإدارة التوجيه الطلابي "بنين - بنات"، اليوم الثلاثاء، حفل تكريم الطلبة المتفوقين من الجنسين للمرحلتين المتوسطة والثانوية للعام الدراسي 1443هـ.
جاء الحفل الذي عُقِد على مسرح إدارة التعليم للبنين، ومسرح جامعة الملك خالد بسراة عبيدة للبنات، برعاية محافظ سراة عبيدة مسفر بن حامد آل محضي، وبحضور مدير التعليم الدكتور حسن بن محمد العلكمي، وعدد من مديري الإدارات الحكومية والقيادات التربوية.
من جانبه، رحّب مدير التعليم في كلمته بالمحافظ، والضيوف الحاضرين، مثمنًا لهم حضورهم ودعمهم فعاليات ومناسبات إدارة التعليم، مُشيدًا بالطلاب والطالبات المتفوقين، مؤكدًا دورهم المهم في مواصلة النماء والازدهار لهذا الوطن الغالي، ودفع عجلة التنمية.
وقال: إن المملكة في الوقت الراهن تعتز برواد الفضاء في محطة الفضاء الدولية، مُتمنيًا أن يستمر التفوق؛ لنراهم مستقبلًا رواد فضاء ومهندسين وعلماء وأطباء يخدمون وطنهم في شتى المجالات.
كما وجّه مدير التعليم، رسائل شكر وتقدير، للمعلمين والمعلمات ومديري ومديرات المدارس ودورهم البارز في تفوق الطلاب والطالبات، وأخرى للأسر وأولياء الأمور، وثالثة للطلاب والطالبات على حرصهم واجتهادهم وكذلك للمنظمين والقائمين على هذا الحفل.
ومن جهته، أشاد المحافظ في كلمةٍ ألقاها بهذه المناسبة بالطلبة من الجنسين المتفوقين، واللجان المنظمة للحفل.
وأكد ضرورة التعاون والوقوف صفًا واحدًا مع جهود الدولة لمحاربة آفة المخدرات، تزامنًا مع الحملة الأمنية ضد المخدرات لوطن آمن بلا مخدرات نحافظ فيه على مقدرات الوطن، بما فيها عقول أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات؛ لنراهم غدًا أُنموذجًا يُحتذى به في بناء الوطن.
واشتمل الحفل على فقرات متنوعة؛ منها الإلقاء الفردي وعرض مرئي وفقرات إنشادية ومسيرةٍ للطلاب والطالبات المتفوقين والمتفوقات، قبل أن يختتم بتكريمهم من اللجان المشاركة والمنظمة.