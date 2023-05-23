"تعليم سراة عبيدة" تحتفل بتكريم أوائل الطلاب والطالبات

وأكد ضرورة التعاون والوقوف صفًا واحدًا مع جهود الدولة لمحاربة آفة المخدرات، تزامنًا مع الحملة الأمنية ضد المخدرات لوطن آمن بلا مخدرات نحافظ فيه على مقدرات الوطن، بما فيها عقول أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات؛ لنراهم غدًا أُنموذجًا يُحتذى به في بناء الوطن.