"الزهراني" يرعى حفل إدارة "تعليم الليث" بذكرى اليوم الوطني

رعى محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني، اليوم الأحد، حفل إدارة التعليم بالمحافظة، بذكرى اليوم الوطني الثاني والتسعين للمملكة العربية السعودية، تحت شعار "هي لنا دار".
جاء ذلك بحضور مدير التعليم الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، وعدد من مديري الإدارات الحكومية وأهالي المحافظة ومنسوبي التعليم من مديري المدارس والمشرفين التربويين والمعلمين والطلاب وأولياء أمورهم.
وقال مدير التعليم الدكتور زكي الحازمي: إن اليوم الوطني يأتي ونحن أمة مجتمعة في وطن آمن، تُنشر فيه صفحات الإنجاز منذ أن وحدها الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه، إلى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظهما الله؛ حيث جعلت حكومتنا المواطن محور تركيزها وعنايتها أمنًا وتعليمًا واقتصادًا؛ ليكون إنسانًا صالحًا في كل زمان ومكان، فيخرج للوطن بانيًا وللعالم منافسًا.
وأضاف "الحازمي" أن الاهتمام الحكومي امتدّ ليشمل البيئة التعليمية المناسبة والملائمة؛ حيث يشهد تعليم الليث هذا العام افتتاح عشرة مبان تعليمية بتكلفة تزيد على 90 مليون ريال.
وأشار إلى أن مسؤولية التعليم التربوية تأتي في تنشئة الأجيال في ضوء رؤية وزارة التعليم التي تنظر للجيل على أنه محور خطط رؤية 2030، يعي مسؤوليته الوطنية ويُسهم في بناء وتنمية الوطن.
وتضمن الحفل العديد من الفقرات المتنوعة والقصائد الشعرية والكلمات الخطابية المعبرة والمنتجات الإعلامية، وتقديم لوحات إنشادية وعروض وطنية، ورسائل تربوية لتنمية الحس الوطني والاعتزاز بالوطن والفخر بمنجزاته ورموزه.
واختتم الحفل بالاحتفاء بتكريم عدد من الطلاب والطالبات الذين حقّقوا منجزات نوعية في مسابقات ومنافسات محلية وإقليمية في المجالات العلمية والثقافية والرياضية.
وعلى صعيد آخر دشن محافظ الليث المعرض الفني المصاحب لفعاليات الحفل، الذي اشتمل على العديد من الأعمال الوطنية التشكيلية والرسومات والمجسمات المعبرة، نفذها الطلاب والطالبات والمعلمون والمعلمات.