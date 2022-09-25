"الزهراني" يرعى حفل إدارة "تعليم الليث" بذكرى اليوم الوطني

وقال مدير التعليم الدكتور زكي الحازمي: إن اليوم الوطني يأتي ونحن أمة مجتمعة في وطن آمن، تُنشر فيه صفحات الإنجاز منذ أن وحدها الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه، إلى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظهما الله؛ حيث جعلت حكومتنا المواطن محور تركيزها وعنايتها أمنًا وتعليمًا واقتصادًا؛ ليكون إنسانًا صالحًا في كل زمان ومكان، فيخرج للوطن بانيًا وللعالم منافسًا.