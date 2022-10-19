"الموارد البشرية" بالرياض يقيم ملتقى رواد الأعمال للأشخاص ذوي الإعاقة

ويستهدف الملتقى إلى تعريف الحضور من ذوي الإعاقة بالمبادرات التي تقدمها لهم الوزارة؛ ومنها الحصول على منحة دعم المشاريع الفردية لتمكينهم ودعمهم اقتصاديًّا من خلال امتلاك مشاريع خاصة ذات مردود جيد يساعدهم على الاستقلال المادي والحياة الكريمة، كما احتوى الملتقى على أركان تعريفية بالخدمات التي تقدمها الوزارة للأشخاص ذوي الإعاقة في وحدات الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة للذكور والإناث ومركز التأهيل المهني للذكور والإناث والجهات الأخرى المشاركة للاستفادة من هذه الخدمات.