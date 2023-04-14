"بصمة خير".. 150 وجبة إفطار لمنسوبي مستشفى الأمير مشاري ببلجرشي

يشار إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود وتنسيق فريق المؤسسة الوقفية بمنطقة الباحة للمشاركة في شهر رمضان المبارك والمساهمة في مبادرات الخير لزيارة المرضى ومرافقيهم، وخلق نوع من الأُلفة والتقارب والتكافل الاجتماعي في إسعاد الآخرين.