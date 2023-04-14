"بصمة خير".. 150 وجبة إفطار لمنسوبي مستشفى الأمير مشاري ببلجرشي

شاركت مؤسسة الديوانية للعمل التطوعي الوقفية بالتعاون مع مستشفى الأمير مشاري بن سعود في محافظة بلجرشي بمنطقة الباحة، ضمن مبادرة (بصمة خير) في توزيع وجبات إفطار صائم لمنسوبي المستشفى ومرافقي المرضى، وذلك بقيادة ممثلة المؤسسة بالمنطقة أمل الغامدي.
وقد بلغت وجبات الإفطار قرابة 150 وجبة، شملت حراس الأمن وأقسام التنويم والجراحة للنساء والرجال والأطفال والباطنة والولادة والطوارئ، متضمنة العاملات وطواقم التمريض.
يشار إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود وتنسيق فريق المؤسسة الوقفية بمنطقة الباحة للمشاركة في شهر رمضان المبارك والمساهمة في مبادرات الخير لزيارة المرضى ومرافقيهم، وخلق نوع من الأُلفة والتقارب والتكافل الاجتماعي في إسعاد الآخرين.