الكلية التقنية بالقنفذة تحصل على شهادة الاعتماد المؤسسي من "مسار"

وقدم شكره وتقديره لمحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، على دعمه المتواصل، واهتمامه الكبير بهذا الموضوع. كما قدم شكره لقيادات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والإدارة العامة بمنطقة مكة، ومنسوبي الكلية، لما قدموه من دعم ساهم في حصول الكلية على هذا الاعتماد.