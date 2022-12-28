الكلية التقنية بالقنفذة تحصل على شهادة الاعتماد المؤسسي من "مسار"

حصلت الكلية التقنية بالقنفذة على شهادة الاعتماد المؤسسي من هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة في المركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب "مسار".
وأوضح عميد الكلية الدكتور ياسين المقعدي، أن الكلية عملت على تحقيق معايير الاعتماد المؤسسي بمشاركة جميع منسوبي الكلية، وذلك للمساهمة في تعزيز برامج الكلية التدريبية.
وقدم شكره وتقديره لمحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، على دعمه المتواصل، واهتمامه الكبير بهذا الموضوع. كما قدم شكره لقيادات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والإدارة العامة بمنطقة مكة، ومنسوبي الكلية، لما قدموه من دعم ساهم في حصول الكلية على هذا الاعتماد.