شاهد: جمعية تنمية الأفلاج تستقبل الرحالة على مدار الأسبوع

زار جمعيةَ تنمية الأفلاج يوم أمس، مجموعةٌ من الرحالة والجيولوجيين؛ حيث اطلعوا خلال الزيارة على مرافق الجمعية وصالاتها الرياضية والترفيهية.
وشهدت جمعية تنمية الأفلاج أمس الجمعة، زيارة البروفيسور الجيولوجي السعودي عبدالعزيز بن لعبون، كذلك زيارةً لمجموعة من فريق "رحالة الجزيرة العربية"، واطلعوا خلال الزيارة على مرافق الجمعية، وبرامجها التي تقدّمها لشباب وفتيات المحافظة.
وأشاد الزوار بما تُقدمه للمجتمع من فعاليات ترفيهية، وتدريبية، ورياضية، ومجتمعية.
يُذكر أن جمعية تنمية الأفلاج تُعد محط رحال الكثير من زوار المحافظة على مدار الأسبوع.