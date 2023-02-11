شاهد: جمعية تنمية الأفلاج تستقبل الرحالة على مدار الأسبوع

وشهدت جمعية تنمية الأفلاج أمس الجمعة، زيارة البروفيسور الجيولوجي السعودي عبدالعزيز بن لعبون، كذلك زيارةً لمجموعة من فريق "رحالة الجزيرة العربية"، واطلعوا خلال الزيارة على مرافق الجمعية، وبرامجها التي تقدّمها لشباب وفتيات المحافظة.