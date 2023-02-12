الشرقية... هيئة الأمر تستعرض جهود المملكة في صيانة العقيدة وحفظ السنة

وجاء المحور الأول في الندوة عن دور الدولة السعودية في حماية جناب التوحيد ونبذ البدع، فيما كان المحور الثاني عن دور الدولة السعودية في صيانة العقيدة وحفظ السنة، والمحور الثالث عن أقوال حكام وعلماء الدولة السعودية في تطبيق العقيدة الصحيحة وحفظ السنة.