الشرقية... هيئة الأمر تستعرض جهود المملكة في صيانة العقيدة وحفظ السنة

نفذت وحدة الأمن الفكري في الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ندوة علمية بعنوان "جهود الدولة السعودية في صيانة العقيدة وحفظ السنة"، لمنسوبي فرع المنطقة الشرقية.
وأدار الندوة مدير إدارة التوعية والتوجيه بفرع المنطقة الشرقية الشيخ هاشم بن عيسى الهاشم، وحاضر فيها كلٌّ من: الدكتور عمر بن عبدالرحمن العمر، والشيخ حمد بن عبدالعزيز العتيق مستشاري الرئيس العام، ومدير عام فرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي.
وجاء المحور الأول في الندوة عن دور الدولة السعودية في حماية جناب التوحيد ونبذ البدع، فيما كان المحور الثاني عن دور الدولة السعودية في صيانة العقيدة وحفظ السنة، والمحور الثالث عن أقوال حكام وعلماء الدولة السعودية في تطبيق العقيدة الصحيحة وحفظ السنة.
وبيّن الدكتور "العمر" دور الدولة السعودية في حماية جناب التوحيد ونبذ البدع. كما أوضح الشيخ "العتيق" دور المملكة العربية السعودية في العناية بالسنة النبوية وحفظها، وأنها لا تقلّ أهمية عن العناية بالتوحيد.
من جانبه ذكر الشيخ "الثبيتي" أقوال حكام الدولة السعودية وعلمائها في تطبيق العقيدة الصحيحة وحفظ السنة وصيانتها، مختتمًا حديثه بتقديم شكره لغرفة الشرقية على استضافتهم للندوة.