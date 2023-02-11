بحضور كثيف للقيادات التعليمية بالرياض.. "الغنام" يدشّن برنامج "أتقن" بمكتب تعليم الروضة

بعد ذلك قام الغنام بتدشين برنامج أتقن رسميًّا، معلنًا عن انطلاقة العمل به، ومقدمًا شكره وتقديره لجميع منسوبي مكتب التعليم بالروضة على تقديم هذا البرنامج النوعي، متمنّيًا أن يحقّق الأهداف التي رسمت له بتكاتف الجميع، ثم كرم الغنام ومدير مكتب تعليم الروضة سهم الدعجاني، ومساعدة مدير المكتب للشؤون التعليمية نورة السحيباني، اللجنة الإشرافية لبرنامج أتقن واللجان العاملة والمنظمة والراعية لحفل التدشين.