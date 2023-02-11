بحضور كثيف للقيادات التعليمية بالرياض.. "الغنام" يدشّن برنامج "أتقن" بمكتب تعليم الروضة

دشّن مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض عبدالله بن سعد الغنام، برنامج "أتقن" في الحفل المقام على مسرح مدارس الرواد الأهلية – فرع إشبيليا، بحضور مديرة إدارة الإشراف التربوي بإدارة تعليم الرياض نجلاء بنت تركي النفيعي، ومدير إدارة الاختبارات التعليمية في هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور أيمن بن عبدالله العليان، ومدير مكتب تعليم الروضة سهم بنضاوي الدعجاني، ومساعديه، وعددٍ من رؤساء ورئيسات الأقسام في إدارة تعليم الرياض، والمشرفين والمشرفات، والمديرين والمديرات في مكتب التعليم بالروضة.
جاء ذلك في حفل أقامه مكتب التعليم بالروضة بهذه المناسبة؛ حيث تم تقديم عرض مرئي عن البرنامج يوضح أهدافه وآلية تنفيذه، بعد ذلك تحدّث نائب رئيس لجنة البرنامج رشيد البداح، موضحًا الفكرة وبداية التحضير والإعداد لها مع فريق العمل المشرف على البرنامج.
وألقى راعي الحفل مساعد المدير العام عبدالله الغنام، كلمة بهذه المناسبة تحدث فيها عن أهمية العمل على تطوير وتنمية القدرات البشرية وتزويدهم بالمعارف والمهارات الأساسية، وتمكين أفراد الشعب من الدخول في المنافسات الدولية، خصوصًا الطلاب والطالبات، والعمل على تطوير أدائهم في الاختبارات التحصيلية والقدرات ونواتج التعلم.
بعد ذلك قام الغنام بتدشين برنامج أتقن رسميًّا، معلنًا عن انطلاقة العمل به، ومقدمًا شكره وتقديره لجميع منسوبي مكتب التعليم بالروضة على تقديم هذا البرنامج النوعي، متمنّيًا أن يحقّق الأهداف التي رسمت له بتكاتف الجميع، ثم كرم الغنام ومدير مكتب تعليم الروضة سهم الدعجاني، ومساعدة مدير المكتب للشؤون التعليمية نورة السحيباني، اللجنة الإشرافية لبرنامج أتقن واللجان العاملة والمنظمة والراعية لحفل التدشين.
بعد ذلك تم تقديم اللقاء التعريفي لبرنامج أتقن للمشرفين والمشرفات والمديرين والمديرات في مكتب التعليم بالروضة، وعرض الدكتور سعيد آل محيي أمين لجنة البرنامج لفكرة البرنامج، والأهداف التي يسعى لتحقيقها من خلال تطوير أداء الطلاب والطالبات في الاختبارات التحصيلية والقدرات ونواتج التعلم.
وقدم الدكتور أيمن العليان مدير إدارة الاختبارات التعليمية في هيئة تقويم التعليم والتدريب، عرضًا بعنوان "البرنامج التعريفي لاختباري القدرات والتحصيلي الخاص بالمشرفين والمديرين".
وفي نهاية البرنامج قدمت فوزية الشهري عضو لجنة برنامج أتقن، عرضًا عن إجراءات تنفيذ البرنامج والفترة الزمنية للتنفيذ، والأدوار المناطة بالمعنيين بتنفيذ البرنامج.