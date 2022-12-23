الزائر العابر وقصصه.. كيف أستثمر السرطان نفسياً واجتماعياً؟ ندوة تجيب

أقامت جمعية أصدقاء مرضى السرطان، أول أمس، ندوة تحت عنوان "كيف أستثمر مرض السرطان"؛ وذلك بمقر الغرفة التجارية بالرياض، بمشاركة عدد من مستفیدي الجمعیة وجمعیات أخرى وإعلاميين ومشاھیر من "السوشيال میدیا".
قدم الندوة الدكتور فوزي العودة، والمستشار طلال الأسمري، وقادت الحوار الأخصائية الاجتماعية سبيكة السكران؛ حيث دارت محاور الندوة حول كيفية استثمار مرض السرطان من الجانبين النفسي والاجتماعي، وكیف يتقبله المریض ويقاومه.
وأشار المتحاورون إلى أن المرض ليس عائقاً للحياة والتكیف والتعایش، بل هو زائر عابر نرحب به إلى أن ينتهي ويزول، منوهين إلى أھمیة زیادة الأمل للمرضى والمتعافين، وفتح أبواب التفاؤل لهم سواء عن طريق الأھل والأصدقاء أو المجتمع بأكمله.
كما شهدت الندوة مشاركات تحدثت عن قصص نجاح واقعية للمرضى، وكيف كانت طرق علاجھم وكيف تجاوزوا مرحلة الألم.
وفي نهاية الندوة، سمح لمداخلات المرضى والرد على استفساراتھم، ومن ثم تكریم الداعمين؛ حيث شمل التكريم الإعلاميين ومشاهير السوشيال ميديا والحضور الذين أثنوا على مثل هذه الندوات التي من شأنها بث الأمل والتفاؤل لدى مريض السرطان وغيرها من الأمراض الأخرى.