الزائر العابر وقصصه.. كيف أستثمر السرطان نفسياً واجتماعياً؟ ندوة تجيب

وفي نهاية الندوة، سمح لمداخلات المرضى والرد على استفساراتھم، ومن ثم تكریم الداعمين؛ حيث شمل التكريم الإعلاميين ومشاهير السوشيال ميديا والحضور الذين أثنوا على مثل هذه الندوات التي من شأنها بث الأمل والتفاؤل لدى مريض السرطان وغيرها من الأمراض الأخرى.