4800 اشتراك وتجديد في "غرفة الطائف" خلال عام 2023

ارتفع عدد الاشتراكات الجديدة والاشتراكات المجددة في غرفة الطائف إلى أكثر من 4800 اشتراك وتجديد خلال عام واحد فقط، وبلغت العام الماضي نحو 32200 اشتراك وتجديد، فيما وصلت هذا العام إلى نحو 37 ألف اشتراك وتجديد.
وأوضح رئيس "غرفة الطائف" غازي القثامي أن مجلس إدارته الجديد عمل خلال العام الماضي، ومنذ بداية الدورة على مد جسور التعاون مع القطاع الخاص، واعتبارهم جزءًا رئيسًا لا يتجزأ من منظومة الغرفة، مؤكدًا أن ذلك أحد أهم أهداف الغرفة بتلمس احتياجات القطاع الخاص، ومعرفة أبرز المعوقات، وإيجاد الحلول لهم مع القطاعات الحكومية، سواء من حيث ورش العمل، أو الديوانيات القطاعية، التي أثبتت نجاح مخرجاتها الفترة الماضية، أو من خلال اللجان التي سيتم تفعيلها خلال الشهر المقبل بإذن الله بعد اعتماد لوائحها وأنظمتها.
وقال "القثامي": الجميع يعلم بأننا في زمن تحول وتحدٍ للأفضل في ظل رؤية سيدي الأمير محمد بن سلمان 2030, ونحن في مجلس إدارة الغرفة، والأمانة العامة، وسائر منسوبي الغرفة، قادرون على خوض غمار أي تحديات جديدة، وخصوصًا فيما يتعلق بالغرف التجارية.
وأشار إلى أنه فيما يخص الاشتراكات الجديدة، والمجددة ارتفع إلى أكثر من 13% وهذا رقم أكثر من جيد، وسنعمل على أفضل من ذلك بإذن الله، وذلك من خلال منهجية أداء الغرفة، وتحسين تجربة كل من يتعامل مع الغرفة، أو الدورات التدريبية، أو المهرجانات، أو الخطط والبرامج المختلفة للغرفة، داخل وخارج الطائف، والتي سنكشف عن تفاصيلها قريبًا، بإذن الله.