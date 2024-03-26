4800 اشتراك وتجديد في "غرفة الطائف" خلال عام 2023

وأوضح رئيس "غرفة الطائف" غازي القثامي أن مجلس إدارته الجديد عمل خلال العام الماضي، ومنذ بداية الدورة على مد جسور التعاون مع القطاع الخاص، واعتبارهم جزءًا رئيسًا لا يتجزأ من منظومة الغرفة، مؤكدًا أن ذلك أحد أهم أهداف الغرفة بتلمس احتياجات القطاع الخاص، ومعرفة أبرز المعوقات، وإيجاد الحلول لهم مع القطاعات الحكومية، سواء من حيث ورش العمل، أو الديوانيات القطاعية، التي أثبتت نجاح مخرجاتها الفترة الماضية، أو من خلال اللجان التي سيتم تفعيلها خلال الشهر المقبل بإذن الله بعد اعتماد لوائحها وأنظمتها.