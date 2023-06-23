"وقاء" يشارك باجتماع "الفاو" لمناقشة إدارة الأمراض النباتية العابرة للحدود

شارك الدكتور محمد الخريجي رئيس قطاع الصحة النباتية في المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها (وقاء) والمهندس طلال المطيري مدير عام الإدارة العامة لمحاضر الصحة النباتية بالمركز في اجتماع لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) رفيع المستوى، عقد من 21-23 يونيو 2023 في مدينة باري الإيطالية، وتناول إستراتيجية إدارة الآفات والأمراض النباتية العابرة للحدود في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا.