"وقاء" يشارك باجتماع "الفاو" لمناقشة إدارة الأمراض النباتية العابرة للحدود

شارك الدكتور محمد الخريجي رئيس قطاع الصحة النباتية في المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها (وقاء) والمهندس طلال المطيري مدير عام الإدارة العامة لمحاضر الصحة النباتية بالمركز في اجتماع لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) رفيع المستوى، عقد من 21-23 يونيو 2023 في مدينة باري الإيطالية، وتناول إستراتيجية إدارة الآفات والأمراض النباتية العابرة للحدود في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا.
وتفصيلاً، تضمن الاجتماع عدة محاور رئيسية أولها الاجتماع التشــاوري التقنــي بشــأن إستراتيجية إدارة الآفات والأمراض النباتيــة العابرة للحــدود فــي منطقــة الشــرق الأدنى وشــمال إفريقيــا، وناقشت الجلسة الأولى من الاجتماع تهديدات الآفات والأمراض النباتية، فيما ناقشت الجلسة الثانية معوقـات ونقـاط الضعـف فـي أنظمـة وقايـة النباتـات لبلـدان الشـرق الأدنى وشمال إفريقيـا للتصـدي للآفـات والأمراض النباتية العابرة للحدود.
وجرت في اليوم الثاني عدة زيارات ميدانية فنية لمركز حفظ وإنتاج مواد الإكثار، وأماكن الانتشار والإصابة بمرض التدهور السريع لأشجار الزيتون، وفي اليوم الثالث تم الختام بعقد اجتماع ممثلي الوزراء وناقش القـدرات والإجراءات الإقليمية المنسقة للتصدي للآفات والأمراض النباتية العابرة للحدود.
وتأتي هذه المشاركة لمركز "وقاء" لتعزيز الهدف الإستراتيجي للحفاظ على صحة النباتات واستدامتها.