"الرين" تحتفي بيوم التأسيس بفعاليات متنوعة

وشهد الاحتفالُ الذي أقيم بالشراكة مع عدد من الجهات، عددًا من الفعاليات والعروض ابتهاجًا بذكرى التأسيس؛ منها "مسرح الطفل، وخيمة الضيافة، وأركان للجهات الحكومية المشاركة في فعالية يوم التأسيس، وركن للأسر المنتجة، وفعاليات يوم التأسيس المتنوعة".