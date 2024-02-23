"الرين" تحتفي بيوم التأسيس بفعاليات متنوعة

تصوير أنس عيسى
احتفلت الرين، أول أمس الأربعاء، بيوم التأسيس السعودي، بتنظيم بلدية المحافظة، وبرعاية محافظ الرين أحمد بن سعود الحمين، وبحضور رؤساء الدوائر الحكومية بالمحافظة، وعدد من أهالي الرين.
وشهد الاحتفالُ الذي أقيم بالشراكة مع عدد من الجهات، عددًا من الفعاليات والعروض ابتهاجًا بذكرى التأسيس؛ منها "مسرح الطفل، وخيمة الضيافة، وأركان للجهات الحكومية المشاركة في فعالية يوم التأسيس، وركن للأسر المنتجة، وفعاليات يوم التأسيس المتنوعة".
وبدأت مراسمُ الاحتفال بالسلام الملكي، وأوبريت غنائي بمناسبة يوم التأسيس، وبعدها العرضة السعودية.
وشهدت الاحتفاليةُ تكريمَ محافظ الرين للفائزين في مبادرة كشتة لمسابقتي "أفضل طبخة وكشتة للشباب"، وتكريم الجهات المشاركة من الدوائر الحكومية.
يشار إلى أن هذه الاحتفالية تأتي احتفاءً بهذه المناسبة الوطنية؛ اعتزازًا بالجذور الراسخة للدولة السعودية، وبالارتباط الوثيق بين المواطنين وقادتهم، واعتزازًا بما أرستْه الدولة السعودية من الوحدة والاستقرار والأمن، واعتزازًا بالوحدة الوطنية للمملكة العربية السعودية التي أرساها المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وبإنجازات الملوك أبناء الملك عبدالعزيز في تعزيز البناء والوحدة.