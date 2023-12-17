"كشافة تعليم الطائف" تشارك ضمن الوفد السعودي في المخيم الكشفي العربي بدبي

تشارك كشافة الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف في المخيم الكشفي العربي الـ 33، والذي يُقام في الإمارات العربية المتحدة بدبي في الفترة من 15 إلى 25 كانون الأول الحالي، بمشاركة 15 دولة عربية.