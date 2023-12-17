"كشافة تعليم الطائف" تشارك ضمن الوفد السعودي في المخيم الكشفي العربي بدبي
تشارك كشافة الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف في المخيم الكشفي العربي الـ 33، والذي يُقام في الإمارات العربية المتحدة بدبي في الفترة من 15 إلى 25 كانون الأول الحالي، بمشاركة 15 دولة عربية.
يضم وفد كشافة تعليم الطائف قائدًا كشفيًا وعضوية 9 كشافين يشاركون ضمن الوفد الكشفي السعودي في المخيم الكشفي العربي الــ33، والذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في محمية المرموم الصحراوية بدبي، تحت شعار "الكشفية نهج الاستدامة".
ويتضمن برنامج المخيم العديد من الفقرات والنشاطات الكشفية والثقافية والرياضية التي تهدف إلى إكساب المشاركين تجارب جديدة، بالإضافة إلى التعرف على معالم دولة الإمارات عمومًا وإمارة دبي على وجه الخصوص.
وتمنى المدير العام للتعليم في محافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي التوفيق والسداد لكشافة تعليم الطائف، وأن يمثلوا المملكة العربية السعودية خير تمثيل.
يُشار إلى أن المخيم الكشفي العربي يُقام كل سنتين في دولة عربية أبرز نشاط كشفي لأهميته في تبادل الخبرات الكشفية والتعرف على كشافين من ثقافات وتجارب مختلفة.