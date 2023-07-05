منح ترخيص نشاط التحكيم لمركز غرفة الطائف لدعم استدامة قطاع الأعمال

وأشار رئيس غرفة الطائف غازي القثامي، إلى أن التحكيم التجاري يعدُّ من الوسائل المهمة التي يلجأ إليها المتعاقدون في كافة العقود، وعلى الأخصّ في عقود الاستثمارات الأجنبية لحلّ المنازعات التي يمكن أن تثار، ويعود ذلك إلى المزايا العديدة التي يتّسم بها، والتي تتناسب مع طبيعة عقود الاستثمار؛ فمن جهة يقلّل من مخاوف المستثمرين، وما يترتّب على ذلك من ضمان حيادية القرار المتّخذ لحسم النزاع من خلال ضمان عدم الانحياز إلى مصلحة طرفَي الاستثمار، ومن جهة أخرى يتميّز التحكيم بالسرّيّة؛ الأمر الذي يؤدّي إلى تجنب المساس بمركزهم وبسمعتهم في مجال النشاط الاقتصادي، هذا فضلًا عن السرعة في البتّ في النزاع؛ مما يؤدّي إلى توفير الوقت، كما يتمسّك المستثمر بالتحكيم نظرًا لخصوصية عقود الاستثمار من حيث الأطراف.