شاهد.. حملة توعوية لطمس الكتابات والرسوم العشوائية من جدران مجمع تعليمي بالطائف

جاء ذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم، ومشاركة الطلاب والمتطوعين من منسوبي المجمع، بالإضافة إلى منسوبي إدارة المشاركة المجتمعية وعمال النظافة وفرق الصيانة والتشغيل بالأمانة، ضمن جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مع وزارة التعليم لتحقيق مبادرة تحسين المشهد الحضري ومعالجة مظاهر التشوه البصري، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.