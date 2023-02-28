شاهد.. حملة توعوية لطمس الكتابات والرسوم العشوائية من جدران مجمع تعليمي بالطائف

نفذت أمانة محافظة الطائف حملة توعوية لإزالة التشوهات البصرية والكتابات العشوائية من الأسوار الخارجية، ومحيط مجمع مدرسة حمزة بن عبدالمطلب المتوسطة والثانوية.
جاء ذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم، ومشاركة الطلاب والمتطوعين من منسوبي المجمع، بالإضافة إلى منسوبي إدارة المشاركة المجتمعية وعمال النظافة وفرق الصيانة والتشغيل بالأمانة، ضمن جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مع وزارة التعليم لتحقيق مبادرة تحسين المشهد الحضري ومعالجة مظاهر التشوه البصري، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
وتهدف المبادرة إلى تعزيز العمل التطوعي في المجتمع، وتأكيد أهمية رصد مظاهر التشوه البصري في الشوارع وداخل الأحياء السكنية، لتسهيل معالجتها والارتقاء بالمظهر العام لهذه المواقع بمشاركة مجتمعية فاعلة.
وشملت الأعمال المنفذة بالمجمع خلال الحملة طمس الكتابات العشوائية وإعادة طلاء الجدران، حيث لقيت الحملة مشاركة فاعلة من الطلاب والمتطوعين الذين أسهموا في طلاء جدران المدارس، وإزالة الكتابات والرسوم العشوائية التي رصدت بالجدران الخارجية والأسوار، وأيضاً نظافة محيط المجمع التعليمي.
وأكدت إدارة المشاركة المجتمعية أهمية مثل هذه الحملات للمحافظة على مكتسبات التنمية، منوهة بأنها حققت خلال الفترة الماضية قفزات نوعية في تثقيف المواطنين والمقيمين والطلاب في نطاق خدمات 11 بلدية فرعية ومكتبًا للخدمات البلدية، بمشاركة المتطوعين والمتطوعات، بهدف تعزيز الوعي والسلوك الحضاري والمشاركة المجتمعية.