الرياض.. بالصور عودة أكثر من مليون ومائتي ألف طالب وطالبة لمقاعد الدراسة

انتظم اليوم أكثر من مليون طالب وطالبة في 6014 مدرسة تابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض في انطلاقة الفصل الدراسي الأول من العام 1444هـ.
وأطلقت المدارس العديد من البرامج الترحيبية لاستقبال الطلاب والطالبات وتوزيع الهدايا والورود احتفاءً بعودتهم للدراسة لإكمال تعليمهم وسط استعدادات كبيرة من الإدارة لانطلاقة مميزة للعام الدراسي الجديد.
ونفذ قيادات الإدارة وأكثر من 2000 مشرف ومشرفة زيارات إشرافية اليوم لتفقد سير العملية التعليمية في جميع المدارس والتأكد من انتظام الطلاب والطالبات مع أول يوم دراسي.
وقام مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن محسن خرمي بزيارة لعددٍ من المدارس والتقى منسوبيها وعددًا من أولياء الأمور واطلع على البرامج الإرشادية الموجهة للطلاب وكذلك شاهد برنامجًا قدمته إحدى المدارس لاستقبال طلاب الصف الابتدائي والترحيب بهم.
وفي نهاية جولته طالب مدير عام تعليم الرياض الطلاب والطالبات ببذل المزيد من الجهد والاجتهاد في التحصيل الدراسي تحقيقًا لأهدافهم وخدمة لوطنهم مشددًا على أن يدرك الطلاب والطالبات أهمية الانطلاقة القوية والجادة للعام الدراسي الجديد ومن اليوم الأول.
يأتي هذا فيما وقف المساعد للشؤون التعليمية عبدالله الغنام على انتظام الطلاب في فصولهم الدراسية وهنأ المعلمين بعودتهم وبدايتهم من اليوم الأول بالتعريف بالوحدات داخل المقررات وتنفيذ الخطة المطورة.
في غضون ذلك، تفقد المساعد للشؤون المدرسية محمد آل حسين عددًا من المدارس، وفي نهاية زيارته قدّم شكره وتقديره لكل منسوبي المدارس لما شاهده من عمل مميز وانتظام للطلاب وجميع منسوبي المدارس.
من جهة أخرى نوه المساعد للخدمات المساندة المهندس بدر الحارثي بالجهود المبذولة من مديري ومديرات المدارس وكل المنسوبين من طواقم تعليمية وإدارية لتحقيق الأهداف المرسومة لتهيئة البيئة المدرسية ونظافتها.
وهنأت المساعدة للشؤون التعليمية بنات فتح العرفج الطلاب والطالبات بالعام الدراسي الجديد متمنيةً التوفيق للجميع وأن يكون عامًا دراسيًا حافلاً بالإنجازات وتحقيق الطموحات للطلاب والطالبات في كل المراحل الدراسية.