الرياض.. بالصور عودة أكثر من مليون ومائتي ألف طالب وطالبة لمقاعد الدراسة

وفي نهاية جولته طالب مدير عام تعليم الرياض الطلاب والطالبات ببذل المزيد من الجهد والاجتهاد في التحصيل الدراسي تحقيقًا لأهدافهم وخدمة لوطنهم مشددًا على أن يدرك الطلاب والطالبات أهمية الانطلاقة القوية والجادة للعام الدراسي الجديد ومن اليوم الأول.