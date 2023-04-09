"مركز الأرصاد" يقيم حفل إفطاره السنوي ويُكرِّم شركاءه الاستراتيجيين

أقام المركز الوطني للأرصاد مساء اليوم بجدة حفل إفطاره السنوي، وكرَّم شركاء النجاح من داعمين ومتعاقدين ومساندين وإعلاميين، بحضور قيادات المركز ومنسوبيه والشركاء من الجهات المختلفة كافة.
وأكد الرئيس التنفيذي للمركز، الدكتور أيمن بن سالم غلام، في كلمته خلال الحفل، أن النجاحات التي تحققت منذ العام الماضي حتى اليوم، التي لاقت الإشادة والاستحسان من جميع المستهدفين من الجمهور والجهات المستفيدة والقيادات المسؤولة، لم تأتِ من فراغ، بل هي عمل تشاركنا به جميعًا.
أضاف: بذلنا أقصى درجات الجهد والتفاني من الجميع.. كنتم ركيزة النجاح وشركاء أوفياء من خلال حرصكم الدائم على تقديم أفضل ما لديكم من إمكانيات وإبداعات في الأعمال الموكلة إليكم مستفيدين مما وفرته الدولة -رعاها الله- من إمكانيات عالية لخدمة قطاع الأرصاد، حتى غدا المركز حديث الساحة في خضم الحديث عن الجهود التي قدمتها الدولة -وما زالت تقدمها- بكل تفانٍ وإخلاص ضمن الرؤية السديدة الطموحة 2030.
إثر ذلك استعرض المركز أعماله وإنجازاته خلال العام الماضي، واختُتم الحفل بتكريم شركاء النجاح من داعمين ومتعاقدين ومساندين وإعلاميين.