محافظ الأحساء يدشن مشروع "ارتقاء" لتطوير أداء منسوبي المحافظة

دشن الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، اليوم "الاثنين" مشروع التطوير الإداري والمهني لمنسوبي المحافظة والمراكز التابعة لها "ارتقاء"، والذي تم إطلاقه بالتعاون بين محافظة الأحساء وجامعة الملك فيصل بهدف تحقيق الارتقاء بمستوى أداء وإنتاجية منظومة العمل في المحافظة.
والتقى المحافظ خلال جولته التفقدية المتدربين بقاعات التدريب، حيث كانت تقدم حينها دورة في أساسيات الحاسب الآلي، ودورة في مهارات الاتصال الفعّال، مشيدًا سموه بجهود الجامعة وكادرها التنظيمي والتدريبي، ومساهمتهم في إنجاح هذا المشروع، وتحقيق تطلعات المحافظة التطويرية لمنسوبيها، ومهيبًا بجميع المتدربين لتحقيق الاستفادة الكبرى من هذه البرامج التدريبية المخصصة لهم.
كما اطلع المحافظ على عرض تقديمي قدمه سعادة وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور مهنا بن عبدالله الدلامي استعرض فيه مراحل إعداد وتنفيذ المشروع، والذي يقدم برامجه في مجالات تخصصية إدارية وفنية متعددة، وبأنماط متعددة للتدريب توائم احتياج العمل المؤسسي في المحافظة.
وأكد رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي في كلمته الترحيبية أن هذا المشروع الذي شرفت الجامعة بثقة سمو المحافظ لتنفيذه لصالح منسوبي المحافظة ومن خلال منظومتها التدريبية في الكلية التطبيقية، يمثل أنموذجًا فاعلا للشراكة، ويدعم تحقيق مستهدفاتها في جميع مجالات التعاون المشترك، حيث تم توظيف الخبرات التدريبية بالجامعة للمساهمة في تطوير موارد المحافظة البشرية، وتحسين إنتاجيتها؛ وبما يواكب أحدث التطورات في مجال التنمية البشرية.