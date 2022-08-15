محافظ الأحساء يدشن مشروع "ارتقاء" لتطوير أداء منسوبي المحافظة

وأكد رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي في كلمته الترحيبية أن هذا المشروع الذي شرفت الجامعة بثقة سمو المحافظ لتنفيذه لصالح منسوبي المحافظة ومن خلال منظومتها التدريبية في الكلية التطبيقية، يمثل أنموذجًا فاعلا للشراكة، ويدعم تحقيق مستهدفاتها في جميع مجالات التعاون المشترك، حيث تم توظيف الخبرات التدريبية بالجامعة للمساهمة في تطوير موارد المحافظة البشرية، وتحسين إنتاجيتها؛ وبما يواكب أحدث التطورات في مجال التنمية البشرية.