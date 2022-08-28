في شقراء.. صور تحكي ابتهاج طلاب وطالبات الصفوف المبكرة وفرحتهم بالعام الجديد

وفي جانب الطالبات قامت مساعدة مدير التعليم للشؤون التعليمية، سهام بنت حمد الشعلان، بزيارة الثانوية الأولى؛ للوقوف على الاستعدادات والتجهيزات، ومشاركة الطالبات والمعلمات في بداية أول يوم دراسي من العام الجديد.