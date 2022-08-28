في شقراء.. صور تحكي ابتهاج طلاب وطالبات الصفوف المبكرة وفرحتهم بالعام الجديد

في أول يوم دراسي وثَّقت عدسات الكاميرات الانتظام التام للدراسة في تعليم شقراء، ورصدت الابتهاج والشغف والسرور لطلاب وطالبات الصفوف المبكرة بالعام الدراسي الجديد؛ إذ بدت مظاهر الفرح على محياهم بكل وضوح وجلاء.
وصاحب الانطلاقة الجادة والمميزة لليوم الدراسي الأول زيارات ميدانية للمدارس من قِبل مدير التعليم ومساعديه وقيادات التعليم؛ إذ قام مدير تعليم شقراء، الدكتور إبراهيم عبدالله الحسن، بزيارة لمتوسطة الوقف؛ للاطمئنان على سير العملية التعليمية، كما شارك في تسليم الكتب الدراسية لأبنائه الطلاب.
فيما قام مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية، الدكتور عادل الزايدي، بزيارة لابتدائية غسلة بمركز غسلة، وثانوية الملك عبدالعزيز بشقراء؛ لمتابعة الاستعدادات، وتهنئة الطلاب والكادر التعليمي والإداري ببداية العام الدراسي.
وفي جانب الطالبات قامت مساعدة مدير التعليم للشؤون التعليمية، سهام بنت حمد الشعلان، بزيارة الثانوية الأولى؛ للوقوف على الاستعدادات والتجهيزات، ومشاركة الطالبات والمعلمات في بداية أول يوم دراسي من العام الجديد.
كما تخلل اليوم الدراسي الأول زيارات ميدانية لمشرفي ومشرفات الإدارة والأقسام والوحدات المساندة، وشهدت التقارير الميدانية نتائج مميزة وإنجازات عالية لاكتمال التجهيزات وتكامُل الاستعدادات منذ وقت مبكر.