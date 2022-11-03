"جامعة جدة" تطلق مشروع هيكلة البرامج الأكاديمية والكليات والأقسام العلمية

وتفصيلاً، تشمل الإستراتيجية أهداف المشروع ومراحله الأربع والمخطط الزمني للتنفيذ وفرق العمل واللجان وعرض الأدلة والضوابط والآليات، مع توضيح المرتكزات والبواعث والمرجعيات التي تم مراعاتها ومراحل التنفيذ والتكامل بين قطاعات الجامعة، بالإضافة إلى تحديد اللجان والفرق اللازمة للتنفيذ.