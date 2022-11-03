"جامعة جدة" تطلق مشروع هيكلة البرامج الأكاديمية والكليات والأقسام العلمية

انطلق اليوم الخميس مشروع هيكلة البرامج الأكاديمية والكليات والأقسام العلمية بجامعة جدة، برعاية رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان بن سالم الحميدان وبحضور وكلاء الجامعة والعمداء ووكلاء الكليات ورؤساء الأقسام والهيئتين الإدارية والأكاديمية، كإحدى مبادرات برنامج رؤية الجامعة السعودية الحديثة الهيكلة الأكاديمية وتخصصات المستقبل.
وتفصيلاً، تشمل الإستراتيجية أهداف المشروع ومراحله الأربع والمخطط الزمني للتنفيذ وفرق العمل واللجان وعرض الأدلة والضوابط والآليات، مع توضيح المرتكزات والبواعث والمرجعيات التي تم مراعاتها ومراحل التنفيذ والتكامل بين قطاعات الجامعة، بالإضافة إلى تحديد اللجان والفرق اللازمة للتنفيذ.
ويهدف المشروع إلى زيادة القيم التكاملية للتخصصات الأكاديمية للوصول إلى ميزة تنافسية للجامعة ويصنع منظومة تعليمية مرنة تضمن التميز والجودة والكفاءة والريادية الأكاديمية والمؤسسية.
ويأتي المشروع استكمالاً لما تبذله الجامعة من جهود لمواكبة مستهدفات رؤية المملكة 2030 ورفع جودة مخرجات التعليم وإعداد الطلاب والطالبات لسوق العمل.