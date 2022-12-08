"الشؤون الإسلامية" بنجران تنظم مجموعة برامج علمية

كما ينفذ البرنامج العلمي لتحفيظ المتون بنجران "متون"، بالتعاون مع مركز الدعوة بفرع وزارة الشؤون الإسلامية بنجران، غدًا الجمعة؛ برنامج "اليوم العلمي الثامن" في جامع المطرودي، لشرح كتاب "منظومة القواعد الفقهية للسعدي" بعد صلاتَي العصر والمغرب، وكذلك شرح كتاب "الجامع من بلوغ المرام" بعد صلاة العشاء، يقدمها الشيخ الدكتور سبتي العنزي.