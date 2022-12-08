"الشؤون الإسلامية" بنجران تنظم مجموعة برامج علمية

ينظم مركز الدعوة بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم الخميس؛ ندوة بعد صلاتَي العصر والمغرب، في جامع ابن علاس، لشرح كتاب الأصول الستة، وشروط الصلاة وأركانها وواجباتها، يقدمها الشيخ مساعد الظفيري.
كما ينفذ البرنامج العلمي لتحفيظ المتون بنجران "متون"، بالتعاون مع مركز الدعوة بفرع وزارة الشؤون الإسلامية بنجران، غدًا الجمعة؛ برنامج "اليوم العلمي الثامن" في جامع المطرودي، لشرح كتاب "منظومة القواعد الفقهية للسعدي" بعد صلاتَي العصر والمغرب، وكذلك شرح كتاب "الجامع من بلوغ المرام" بعد صلاة العشاء، يقدمها الشيخ الدكتور سبتي العنزي.
وتأتي البرامج العلمية إنفاذًا لتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، من أجل تثقيف المجتمع بأمور دينهم، وحثّهم على التقيد بالكتاب والسنة.