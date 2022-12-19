بالصور.. "لأجلهم" تختتم الملتقى السنوي الرابع لأُسر ذوي الإعاقة "وطن طموح"

برعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، احتفلت جمعية "لأجلهم" لذوي الإعاقة اليوم باختتام الملتقى السنوي الرابع لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة تحت شعار "وطن طموح"، وذلك في كرنفال أقامته في جامعة الفيصل امتدادًا لمبادرات الجمعية المتواصلة في خدمة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، وتعزيز دورهم في المجتمع.
وقالت رئيس اللجنة العليا للملتقى رئيس مجلس إدارة الجمعية، الأميرة نوف بنت عبدالرحمن بن ناصر آل سعود، في كلمة الحفل: يمثل انعقاد الملتقى السنوي الرابع للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم رؤية ومنظومة تحت شعار "وطن طموح"؛ إذ إننا جميعًا نعيش في سفينة هذا الوطن الذي يحتضننا ونحتضنه، ونسعى جميعًا ليكون وطنًا متقدمًا بكل مؤشرات التقدم والحضارة، والمشاركة في تقدُّم الإنسانية.. في الوقت ذاته الذي نطمح فيه إلى أن يكون الوطن بيئة محفزة لنا جميعًا؛ لنحقق طموحاتنا الشخصية وطموحاتنا في المساهمة في تنميته بكل المجالات.
وأضافت: أوضحت رؤية ٢٠٣٠ أن الوصول إلى "الوطن الطموح" يتطلب جهات فاعلة، ومواطنة مسؤولة، على مستوى الأفراد وقطاع الأعمال والقطاع غير الربحي. وهناك مسؤوليات تجاه وطننا ومجتمعنا وأسرنا، وتجاه أنفسنا كذلك، في الوطن الذي ننشده.
وشاهد الحضور فيلمًا تعريفيًّا، يحكي مسيرة الجمعية ومنجزاتها، قبل أن تتوالى فعاليات الاحتفال بكلمات ملهمة، وعروض مسرحية وأخرى فنية عن اليوم العالمي للإعاقة.
وكرَّمت رئيس مجلس الإدارة، الأميرة نوف بنت عبدالرحمن بن ناصر آل سعود، الداعمين والمشاركين في نجاح فعاليات الملتقى السنوي الرابع لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأقامت جمعية "لأجلهم" لذوي الإعاقة الملتقى السنوي الرابع لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة تحت شعار "وطن طموح"، وذلك بحضور 41 متحدثًا من رواد التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والرياضة والترفيه والسياحة؛ بهدف ترسيخ القيم والمسؤولية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة؛ ليكونوا مشاركين فاعلين في بناء الاقتصاد القائم على المعرفة والإبداع في المملكة العربية السعودية.