بالصور.. "لأجلهم" تختتم الملتقى السنوي الرابع لأُسر ذوي الإعاقة "وطن طموح"

وقالت رئيس اللجنة العليا للملتقى رئيس مجلس إدارة الجمعية، الأميرة نوف بنت عبدالرحمن بن ناصر آل سعود، في كلمة الحفل: يمثل انعقاد الملتقى السنوي الرابع للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم رؤية ومنظومة تحت شعار "وطن طموح"؛ إذ إننا جميعًا نعيش في سفينة هذا الوطن الذي يحتضننا ونحتضنه، ونسعى جميعًا ليكون وطنًا متقدمًا بكل مؤشرات التقدم والحضارة، والمشاركة في تقدُّم الإنسانية.. في الوقت ذاته الذي نطمح فيه إلى أن يكون الوطن بيئة محفزة لنا جميعًا؛ لنحقق طموحاتنا الشخصية وطموحاتنا في المساهمة في تنميته بكل المجالات.