نيابة عن أمير الرياض.. "محافظ مرات" يرعى "سباق الدراجات ٤" وفعاليات مصاحبة صحية ومجتمعية

وشاركت جميع القطاعات في تنظيم السباق، وعلى رأسها بلدية محافظة مرات، وإدارة مرور محافظة مرات، يساندها فِرَق من مرور شقراء؛ حيث تواجدت فِرَق المرور مبكرًا في موقع المهرجان وشاركت في تنظيم السير، ومتابعة مسار السباق وتسهيل عبور المركبات، بإشراف مدير مرور مرات العقيد أحمد الدعيج، كما شاركت شرطة مرات، والدوريات الأمنية، وأمن الطرق، والدفاع المدني في الدعم والتنظيم والمساندة.