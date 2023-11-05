نيابة عن أمير الرياض.. "محافظ مرات" يرعى "سباق الدراجات ٤" وفعاليات مصاحبة صحية ومجتمعية

رعى محافظ مرات، سند آل حفيظ، سباق دراجات مرات ٤، نيابة عن أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر، في حفل مميز شهد حضورًا كبيرًا وفعاليات منوعة.
وحضر السباقَ رئيسُ الاتحاد السعودي للدراجات عبدالله الوثلان، ورئيس بلدية مرات عبدالملك الهويمل، ومدير مرور المحافظة العقيد أحمد الدعيج، ومدير الشرطة العقيد ماجد الحارثي، وعميد شؤون الطلاب بجامعة شقراء الدكتور عبدالله بن مدهش، ومساعد مدير الدفاع المدني العميد تركي الدعيج، ومساعد مدير تعليم شقراء الدكتور عادل الزايدي، ومدير الدوريات الأمنية نزال الدغيلبي، ورئيس جمعية التنمية الاجتماعية عبدالله المجلي، ومدير مستشفى مرات الأخصائي عايض العوني، ومعرف آل جوفان الدكتور فلاح الجوفان، ومدير العلاقات العامة بشركة أسمنت المدينة عبدالواحد القرني.
وانطلق السباق من قصر الخزامى على طريق الملك عبدالعزيز، مرورًا بميدان الملك عبدالعزيز وموقع قصر الملك عبدالعزيز ومخيم الملك عبدالعزيز، ثم جبل كميت وغدير كميت.
وقطع المتسابقون 30 كلم على طريق الرياض، ثم الاتجاه إلى الطريق الزراعي مرورًا بنفود عريق البلدان، ثم المرور بمركز ثرمداء، والعودة إلى نقطة النهاية مقابل قصر الخزامى.
وحقق المركز الأول وجائزة السيارة، يوسف بدادو من نادي القادسية، وحصل على المركز الأول في سباق الهواة محمد أمين الرافعي، وفي سباق السيدات منة الله عصام، وتم تكريم المشاركين من ذوي الإعاقة وتكريم الجهات المشاركة.
وصاحَبَ السباق تنظيم عدد من الفعاليات الصحية والمجتمعية؛ إذ تم تنفيذ سباق لذوي الإعاقة، وعرض السيارات الكلاسيكية، وعدد من الفعاليات والأجنحة الترفيهية ومعارض مصاحبة تحكي تاريخ وتراث محافظة مرات.
ونفّذ مستشفى مرات برنامجًا صحيًّا مصاحبًا للسباق؛ حيث أقامت ركنًا صحيًّا للتطعيم عن الأنفلونزا الموسمية، إضافة إلى التوعية والإرشاد الصحي للمواطنين والمقيمين.
ويأتي تنظيم جمعية التنمية بمحافظة مرات للسباق؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، بزيادة عدد الممارسين للنشاط البدني، ونشر ثقافة ممارسة الرياضة، واكتشاف المواهب والتعريف بهذه اللعبة.
وأتاحت اللجنة المنظمة للفِرَق التطوعية، المشاركةَ في تنظيم السباق عبر التسجيل في الفرص التطوعية التي تطلقها جمعية التنمية عبر المنصة الوطنية للتطوع.
وشاركت جميع القطاعات في تنظيم السباق، وعلى رأسها بلدية محافظة مرات، وإدارة مرور محافظة مرات، يساندها فِرَق من مرور شقراء؛ حيث تواجدت فِرَق المرور مبكرًا في موقع المهرجان وشاركت في تنظيم السير، ومتابعة مسار السباق وتسهيل عبور المركبات، بإشراف مدير مرور مرات العقيد أحمد الدعيج، كما شاركت شرطة مرات، والدوريات الأمنية، وأمن الطرق، والدفاع المدني في الدعم والتنظيم والمساندة.