محافظ جدة يرعى حفل تخريج دفعتين من الموهوبين والموهوبات بـ"ثانوية الفيصلية"

وأشار إلى أن إدارة تعليم جدة أول من احتضن ورعى فكرة إنشاء مدرسة الموهوبين، منذ أن كانت بذرة حتى أصبحت صروحًا تعليمية إبداعية فريدة، ينافس طلابها وطالباتها وبكل جدارة عباقرة العالم أجمع، ويتربعون على عرش التتويج في مسابقات "آيسف" و "آيتكس العالمية"، ويحصدون المراكز الأُولى سنويًا في اختبارات القدرات العامة والتحصيلي على مستوى مدارس المملكة الثانوية، إضافة إلى الحضور المشرف في المجالات العلمية والصناعية كافة.