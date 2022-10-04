تعليم عسير يحتفي بقادة التحول في التعليم في يومهم العالمي

تحتفل قرابة 1250 مدرسة بالإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، باليوم العالمي للمعلّم الذي يوافق الخامس من شهر أكتوبر من كل عام، تحت شعار "التحول في التعليم يبدأ بالمعلمين".
ويأتي الاحتفاء بالمعلمين نظير جهودهم في أداء رسالتهم ودورهم الريادي في بناء الأجيال، وقيادتهم للتغيير في التعليم، ومشاركتهم في تنمية الوطن.
وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة الدكتور أحمد العُمري، أن المعلمين والمعلمات أثبتوا قدرتهم على تحويل التحديات الكبرى إلى فرص للنجاح، لافتًا إلى دور المعلم الحاسم في تغيير وتحول التعليم، منوهًا إلى أنهم سطروا أروع الأمثلة والتضحيات لأداء رسالتهم السامية، وهم بحق مشاعل الأمة وفخرها، مقدمًا شكره لكل معلم ومعلمة آمن برسالته وانطلق لتحقيق أهدافه، فيما عبر المساعد للشؤون المدرسية عبدالله عزيز عن عظيم اعتزازه بالمعلم؛ كونه شخصية عالمية يُبنى عليها كثير من الآمال بنشر العلم وتربية النشء.
وقال مدير شؤون المعلمين بتعليم المنطقة محمد فائع: إن الاحتفال بالمعلمين يأتي انطلاقًا من كونهم أساس العملية التعليمية وجهودهم واضحة وبارزة في كل وقت؛ فبهم تنهض الأمم وتبنى الأجيال، وهم أساس التحول في العملية التعليمية.
يذكر أن تعليم عسير سيقيم مساء غد "ندوة التحول في التعليم يبدأ بالمعلم" عبر برنامج "الزوم" بحضور نخبة من المهتمين بالتعليم وتطويره، ومعلمي ومعلمات المنطقة، إضافة إلى تفعيل الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم عبر الإذاعة المدرسية، وحسابات الإدارة والمكاتب والمدارس في وسائل التواصل الاجتماعي.