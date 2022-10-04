تعليم عسير يحتفي بقادة التحول في التعليم في يومهم العالمي

وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة الدكتور أحمد العُمري، أن المعلمين والمعلمات أثبتوا قدرتهم على تحويل التحديات الكبرى إلى فرص للنجاح، لافتًا إلى دور المعلم الحاسم في تغيير وتحول التعليم، منوهًا إلى أنهم سطروا أروع الأمثلة والتضحيات لأداء رسالتهم السامية، وهم بحق مشاعل الأمة وفخرها، مقدمًا شكره لكل معلم ومعلمة آمن برسالته وانطلق لتحقيق أهدافه، فيما عبر المساعد للشؤون المدرسية عبدالله عزيز عن عظيم اعتزازه بالمعلم؛ كونه شخصية عالمية يُبنى عليها كثير من الآمال بنشر العلم وتربية النشء.