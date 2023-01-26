تعاون بين "الشؤون النسائية" بالمسجد الحرام و"الرياضة" لتقديم خدمات تطوعية بالحرم المكي خلال رمضان

استقبلت مساعد ومستشار الرئيس العام للشؤون النسائية بالمسجد الحرام الدكتورة فاطمة بنت زيد الرشود، ممثلة مكتب وزارة الرياضة بالعاصمة المقدسة التابع لفرع وزارة الرياضة بالمنطقة الغربية مرام بنت خضر الحارثي، في مكتبها، بالمسجد الحرام.
حضر اللقاء من موظفات مكتب مساعد ومستشار الرئيس العام للشؤون النسائية بالمسجد الحرام منال بنت فهد الشريف، ومنيرة بنت عوض الجميعي، وسودة بنت علي الكنوي.
وأوضحت الدكتورة فاطمة الرشود أن اللقاء جرى بهدف بحث سبل التعاون بين مكتب وزارة الرياضة بالعاصمة المقدسة والشؤون النسائية بالمسجد الحرام.
من جانبها، أبدت "الحارثي" رغبة وزارة الرياضة في تقديم خدمات تطوّعية خلال موسم رمضان القادم 1444هـ من خلال الفرق التطوعية المؤهلة والمدربة على خدمة الأفراد في المسجد الحرام كدفع العربات وإرشاد التائهين والمساعدة في تنظيم الحشود في صحن المطاف والمصليات، مؤكدةً تطلعها إلى استمرار عمل الفريق التطوعي طوال العام وليس خلال شهر رمضان فقط.
بدورها، قدمت "الرشود" مقترحات مُثرية تسهم في توسيع نطاق الخدمات التي بإمكان مكتب الرياضة تقديمها ليمتدَّ نفعها ليشمل القاصدات والمنسوبات وأسرهنّ، ودعت لتنويع الأنشطة الرياضية الهادفة بما يتواءم مع مختلف الميول، وتصميم مبادرات وفعاليات رياضيَّة مجتمعيّة كإقامة ماراثون مكّي، وتقديم خدمات يشارك فيها المنسوبات وأبناؤهنّ، على سبيل المثال التدريب على ركوب الخيل، والألعاب البدنيّة التي تفيد الصِّحَّة العامّة، والألعاب الترفيهية كالتنس والسلة وغيرها، وكذلك إعطاء دورات تدريبية في السباحة وكيفية إنقاذ الغرقى، والتدريب على التمارين الرياضية العلاجيّة، كما نصحت بضمِّ كوادر متخصصة في العلاج الطبيعي والتأهيل إلى الفريق التطوعي لتكون الخدمات أعمّ وأشمل.