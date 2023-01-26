تعاون بين "الشؤون النسائية" بالمسجد الحرام و"الرياضة" لتقديم خدمات تطوعية بالحرم المكي خلال رمضان

بدورها، قدمت "الرشود" مقترحات مُثرية تسهم في توسيع نطاق الخدمات التي بإمكان مكتب الرياضة تقديمها ليمتدَّ نفعها ليشمل القاصدات والمنسوبات وأسرهنّ، ودعت لتنويع الأنشطة الرياضية الهادفة بما يتواءم مع مختلف الميول، وتصميم مبادرات وفعاليات رياضيَّة مجتمعيّة كإقامة ماراثون مكّي، وتقديم خدمات يشارك فيها المنسوبات وأبناؤهنّ، على سبيل المثال التدريب على ركوب الخيل، والألعاب البدنيّة التي تفيد الصِّحَّة العامّة، والألعاب الترفيهية كالتنس والسلة وغيرها، وكذلك إعطاء دورات تدريبية في السباحة وكيفية إنقاذ الغرقى، والتدريب على التمارين الرياضية العلاجيّة، كما نصحت بضمِّ كوادر متخصصة في العلاج الطبيعي والتأهيل إلى الفريق التطوعي لتكون الخدمات أعمّ وأشمل.