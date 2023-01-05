جامعة الأمير محمد بن فهد تتفق مع "تايك" التعليمية العالمية لإعداد متطلبات إنشاء المستشفى التعليمي

اتفقت جامعة الأمير محمد بن فهد مع هيئة تكساس التعليمية العالمية (تايك TIEC) لإعداد وتصميم منظومة شاملة من السياسات والإجراءات والنظم اللازمة لعمل المستشفى التعليمي والذي تنوي الجامعة إنشاءه وتشغيله وفق المواصفات العالمية.
وتأتي هذه الاتفاقية الجديدة التي أبرمتها الجامعة امتداداً لعدد من الاتفاقيات ضمن مشروع المستشفى الجامعي وكلية الطب، والتي كان آخرها اتفاقها مع مجموعة بيركنز ايستمان العالمية والتي ستقوم بعمل التصاميم الهندسية اللازمة للمشروع الطبي.
وسوف تتولى هيئة تايك والتي تضم اثنتين وأربعين جامعة في تكساس تصميم كل الأنظمة اللازمة لإدارة المستشفى بواسطة مجموعة من الاستشاريين من ذوي الخبرات القيادية والفنية في إدارة المستشفيات وكليات الطب وتخطيط خدمات الرعاية الصحية في الولايات المتحدة. ويشمل ذلك منظومة متكاملة لإدارة المستشفى وتشغيلها تشمل الهيكل التنظيمي والموارد البشرية وخطط الخدمات الطبية والعيادات الخارجية حيث تم إعداد هذه الأنظمة بهدف تقديم الخدمات اللازمة للمرضى والمراجعين بأحسن مستوى من الأداء.
وتشمل الخدمات الاستشارية أيضاً وضع إستراتيجيات تكنولوجيا المعلومات والنظم الحاسوبية الخاصة بالمعلومات الصحية والسجلات الإلكترونية والإجراءات الإدارية والربط بين أقسام المستشفى وأجهزتها الطبية المختلفة بحيث يتم تحديد أحدث نظم المعلومات الحاسوبية ومعايير تأهيل الموردين واختيارهم.
كما سيطور الاستشاريون خطط السلامة والجودة وإدارة المخاطر في المستشفى وفق المعايير الدولية والوطنية الخاصة باعتماد المستشفيات.
وسيتم تصميم المستشفى وإعداده وتزويده بكافة المتطلبات التقنية الحديثة ليكون داعماً للعملية التعليمية بكلية الطب وتمليك الطلاب المعلومات والخبرات العملية اللازمة لممارسة مهنة الطب عند التخرج.
وتتضمن الخدمات الاستشارية مراجعة التصاميم الهندسية للمشروع لضمان توافق التصاميم مع جميع الخطط والإستراتيجيات المذكورة والمتطلبات الأكاديمية للمستشفى التعليمي.
ومن المتوقع إكمال جميع الخدمات الاستشارية خلال 24 شهراً يتم خلالها بدء الأعمال الإنشائية للمشروع وفق برنامج زمني لإنجاز النواتج المتعلقة بالخدمات المذكورة.
ويقع مشروع المجمع الطبي بجوار الجامعة في منطقة العزيزية بالخبر ويتسع لـ200 سرير قابل للتوسع إلى 400 سرير على الرؤية التي رصدتها الجامعة لهذا المجمع الطبي فمن المؤمل أن يشكل علامة فارقة في الخدمات الصحية في المملكة وخارجها إذ سيقدم خدمات نوعية مدعومة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي إضافة إلى تهيئة المباني ومرافق الجامعة لتكون صديقة للبيئة.