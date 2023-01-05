جامعة الأمير محمد بن فهد تتفق مع "تايك" التعليمية العالمية لإعداد متطلبات إنشاء المستشفى التعليمي

وسوف تتولى هيئة تايك والتي تضم اثنتين وأربعين جامعة في تكساس تصميم كل الأنظمة اللازمة لإدارة المستشفى بواسطة مجموعة من الاستشاريين من ذوي الخبرات القيادية والفنية في إدارة المستشفيات وكليات الطب وتخطيط خدمات الرعاية الصحية في الولايات المتحدة. ويشمل ذلك منظومة متكاملة لإدارة المستشفى وتشغيلها تشمل الهيكل التنظيمي والموارد البشرية وخطط الخدمات الطبية والعيادات الخارجية حيث تم إعداد هذه الأنظمة بهدف تقديم الخدمات اللازمة للمرضى والمراجعين بأحسن مستوى من الأداء.