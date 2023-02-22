الندوة العالمية: يوم التأسيس يُسطِّر مسيرة أمة تعتز بماضيها وتحمل الوفاء لقيادتها

أكدت الندوة العالمية للشباب الإسلامي في احتفالية المملكة بذكرى يوم التأسيس، أن هذه الذكرى علامة بارزة، ويوم شاهد على روعة التاريخ، وبراعة القيادة التي وحّدت هذا الشعب بعون الله تحت راية واحدة، وأسهم ملوكه وقادته الأوفياء في بنائه وتشييد دعائمه عقدًا بعد عقد، وزمانًا بعد زمان، حتى وصل اليوم إلى هذا الدور الريادي والمكانة السامقة في كل المجالات وعلى كافة الأصعدة.