500 مدير ومديرة مدرسة يبحثون تحسين نواتج التعلم في عسير

شهد مدير عام التعليم في منطقة عسير الدكتور أحمد العُمري، الأربعاء، اللقاء الأول للإدارة المدرسية.
جاء ذلك بحضور المساعدِين ومديري ومديرات المكاتب، ونحو 500 مدير ومديرة مدرسة، وبتنظيم من قسم الإدارة المدرسية بتعليم المنطقة.
وقال "العُمري" خلال اللقاء: إن الجميع يحملون مسؤولية المشاركة الفاعلة لمواكبة رؤية الوطن 2030، التي تسعى لتحقيق أفضل المخرجات التعليمية القادرة على مواكبة تغيرات العصر.
وأضاف: يتعيّن على مديري ومديرات المدارس إيلاء التحصيل الدراسي وما يحدث داخل قاعات الدرس جلّ اهتمامهم، لافتًا إلى أنه سيكون لذلك أثر واضح في إدارة العمل التعليمي وفق تطلعات القيادة الرشيدة.
وكان اللقاء قد تضمن تقديم أربع أوراق عمل؛ قدم الأولى منها مشرف الإدارة المدرسية هادي النعمي، تطرّق خلالها إلى دور مدير المدرسة في التعلم الإلكتروني.
فيما بحث مشرف الإدارة المدرسية علي آل جريب في الورقة الثانية، دور مدير المدرسة في تحسين نواتج التعلم.
وقدّم الثالثة مشرف الإدارة المدرسية سعد الأحمري؛ حيث ناقش دور مدير المدرسة في الاختبارات المعيارية واختبارات مهاراتي.
أما الورقة الرابعة فقدمتها مشرفة الإدارة المدرسية منال اليزيدي؛ إذ بحثت خلالها دور مدير المدرسة في تعزيز الشراكة مع الأُسر والمجتمع.
وفي الختام دار نقاش مفتوح بين المستهدفين من اللقاء وقيادات الإدارة.