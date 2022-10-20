500 مدير ومديرة مدرسة يبحثون تحسين نواتج التعلم في عسير

وأضاف: يتعيّن على مديري ومديرات المدارس إيلاء التحصيل الدراسي وما يحدث داخل قاعات الدرس جلّ اهتمامهم، لافتًا إلى أنه سيكون لذلك أثر واضح في إدارة العمل التعليمي وفق تطلعات القيادة الرشيدة.