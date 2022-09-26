قيادة "قوة شرورة" تحتفل باليوم الوطني الـ92

نظمت قيادة قوة شرورة، الاثنين، احتفالاً بذكرى اليوم الوطني الـ92، بحضور المحافظ، ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وممثلين عن الإمارات واليمن وأمريكا.
بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم هنأ قائد قوة شرورة اللواء الركن سعيد بن مرزوق القحطاني، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده وزير الدفاع صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 92، وأيضًا لما تبذله القيادة الرشيدة من دعم واهتمام متواصل بالقوات المسلحة وتطوير المنظومة العسكرية.
ورحب اللواء الركن سعيد القحطاني، بالضيوف، معربًا عن تقديره وزملائه منسوبي القوة على زيارتهم ومشاركتهم حفل قيادة قوة شرورة باليوم الوطني الـ92.
إثر ذلك بدأت العروض العسكرية الرمزية والمسيرة الوطنية وبعدها ألقيت أربع قصائد وطنية بهذه المناسبة.
وتم عرض ألوان شعبية لجميع مناطق المملكة احتفاءً بهذه المناسبة الغالية علينا جميعًا.
حضر الاحتفال أبناء الشهداء والمصابين وتم تكريمهم بهذه المناسبة الكبيرة.
وفي نهاية الحفل، كرّم قائدة قوة شرورة، محافظ شرورة موفق بن عبدالهادي العنزي، ومديري الإدارات الحكومية والمشاركين في الحفل.