قيادة "قوة شرورة" تحتفل باليوم الوطني الـ92

بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم هنأ قائد قوة شرورة اللواء الركن سعيد بن مرزوق القحطاني، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده وزير الدفاع صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 92، وأيضًا لما تبذله القيادة الرشيدة من دعم واهتمام متواصل بالقوات المسلحة وتطوير المنظومة العسكرية.